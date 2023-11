Digitaler Banken-Franken: SNB startet im Dezember Pilotbetrieb

Schweizerische Nationalbank (SNB) in Zürich.

In Zusammenarbeit mit sechs Geschäftsbanken aus der Schweiz und Deutschland wird die Schweizerische Nationalbank im Dezember die Pilotphase ihres geplanten digitalen Zentralbankgeldes (CBDC) für Finanzinstitute starten.

Nach bisherigen Versuchen in Testumgebungen wird die SNB damit erstmals echte CBDC für den brancheninternen Einsatz in Schweizer Franken auf einer Finanzmarktinfrastruktur ausgeben, wie sie am Donnerstag mitgeteilt hat. Zum Einsatz kommen soll der Digital-Franken auf Basis der Distributed-Ledger-Technologie zur Abwicklung realer Anleihetransaktionen.

Der Pilotbetrieb mit echtem Franken-Wholesale-CBDC ist bis Juni 2024 geplant. Mit dabei sind neben Banque Cantonale Vaudoise, Basler Kantonalbank, Hypothekarbank Lenzburg sowie UBS Group AG und Zürcher Kantonalbank auch die Commerzbank AG.

An digitalen Währungen arbeiten die meisten Zentralbanken der Welt. Laut dem Atlantic Council wäre die tokenisierte Form des Zentralbankgeldes die erste sogenannte Wholesale CBDC, die weltweit in Betrieb geht. Sie soll Transaktionen zwischen Finanzinstituten und der Zentralbank erleichtern. Bankkunden werden die Token nicht erhalten. (Bloomberg)