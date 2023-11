Big Mac und die Mäuse

Mäuse in Palästinenserfarben in einem McDonalds? Ein Horror-Spaß rund um Halloween? Die Profikiller aus „Pulp Fiction“ hätten kurzen Prozess gemacht.

Wo bleibt der Aufschrei der Tierschützer? Oder sehen sie die Welt jetzt auch ausschließlich durch die palästinensische Brille? Und was sagt Karl Nehammer zur jüngsten Schnurre des Nahost-Konflikts, die sich in einem McDonalds-Restaurant abgespielt hat? Aktivisten haben im britischen Birmingham, Heimat einer großen muslimischen Diaspora aus dem einstigen Kolonialreich, kistenweise Mäuse, zum Teil in den palästinensischen Nationalfarben Schwarz, Weiß, Grün, Rot, in dem Fast-Food-Lokal ausgesetzt. Ein verspäteter Horrorspaß zu Halloween?

Mäuse und McDonalds, das ist alter Käse. Von Zeit zu Zeit taucht die Geschichte von der Maus auf, die in einen Hamburger gepappt worden ist. Sie erzielt stets einen Schockeffekt. Und wenn sie nicht ganz wahr ist, so ist sie zumindest gut erfunden.

Die Guerilla-Aktion in Birmingham hat indessen einen ernsten Hintergrund. In Israel gibt die Fast-Food-Kette Gratisessen an Soldatinnen und Soldaten aus. Die propalästinensischen Spaßvögel konnten von Glück reden, dass nicht die Profikiller und Big-Mac-Fans Vincent und Jules aus „Pulp Fiction“ des Neo-Israeli Quentin Tarantino, gespielt von John Travolta und Samuel L. Jackson, in dem Laden gesessen sind. Sie hätten ein Massaker, garniert mit Bibelsprüchen des Propheten Ezechiel, angerichtet.

