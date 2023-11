Brief an einen Verwandten­ ­­in Zeiten der Verwirrung

Warum manche Reaktionen auf die Explosion antisemitischer Vorfälle in letzter Zeit tief blicken lassen und wem die Verantwortung zugeschoben werden soll.

Lieber Cousin, ungefähr um diese Zeit vor 85 Jahren sind Deine Eltern mit Dir, damals keine sechs Monate alt, vor den Nationalsozialisten aus Österreich geflohen. Die Büroräume Deines Großvaters waren verwüstet worden. Kärnten konnte nicht länger Eure Heimat sein. Euer Fluchtweg endete in Sydney, Australien. Dein Leben in Sicherheit und Dein außerordentlicher Berufsweg begannen dort.

Daran muss ich jetzt denken und auch daran, wie Deine Mutter später nach Jahrzehnten bei ihren Besuchen in Österreich auf die eine wiederkehrende Frage reagiert hat: Warum ist die Familie nicht nach Österreich zurückgekehrt? Ich denke an die immer gleichen Antworten: Sie wolle nicht, so sagte sie immer wieder sinngemäß, dass Du diese Verachtung erleben musst; dass Du je wieder in Gefahr kommen könntest.