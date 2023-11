Metaller-KV: Proteste starten in der Aufzugsbranche

Jos Temprano via www.imago-images.de

Die Warnstreiks starten am Montag, den Auftakt machen die Aufzugsmonteure mit

Unterstützung von Katzian, Anderl, Binder und Dürtscher

Nach dem Scheitern der vierten Verhandlungsrunde für den Kollektivvertrag (KV) 2024 der Metalltechnischen Industrie gehen die ausgesetzten Betriebsversammlungen von Montag bis Mittwoch in einen mehrstündigen Warnstreik über. Den Start macht die Aufzugsbranche Montagfrüh mit einem großen Bahnhof durch die Gewerkschaftsprominenz. Neben den Chefverhandlern Reinhold Binder und Karl Dürtscher werden auch AK-Präsidentin Renate Anderl und ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian erwartet.

„Den Anfang werden am Montag, 6. November, die rund 500 Monteur:innen der Wiener Aufzugsfirmen mit einer gemeinsamen, öffentlichen Betriebsversammlung auf der Triester Straße machen“, teilten die Gewerkschaften heute mit.

Verhandlung werden nach Streik fortgesetzt

Gestern Nacht waren sich die Sozialpartner nach achtstündigen KV-Verhandlungen in der Wirtschaftskammer in Wien nur ein wenig näher gekommen. Die Gewerkschaften pochen weiterhin auf ein Lohn- und Gehaltsplus von 11,6 Prozent, die Arbeitgeber haben ihr bisheriges prozentuelles Plus nachgebessert, garniert mit Einmalzahlungen. Neben einem einjährigen Abschluss brachte der Fachverband der Metalltechnischen Industrie auch einen zweijährigen Abschluss aufs Tablett.

Laut Arbeitgebern ist man den Gewerkschaften sehr weit entgegen gekommen, die Arbeitnehmervertreter hingegen sprachen von „Vodoo-Mathematik“. Kommenden Donnerstag, am Tag nach dem Ende der Warnstreiks, wird weiter verhandelt. (APA)