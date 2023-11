Lehramtsstudien verzeichnen Plus von 17 Prozent

Der türkise Bildungsminister freut sich über einen „Meilenstein“ seiner Lehrkräfteoffensive. Für die Reform der Studiendauer gibt es bisher aber keine Einigung mit den Grünen.

Martin Polaschek (ÖVP) spricht oft und gerne über sie, immerhin ist sie eine seiner wichtigsten Herausforderungen, die er bearbeiten muss, seit er den Chefsessel im Bildungsministerium besetzt hat: Es geht um die „größte Lehrkräfteoffensive der Zweiten Republik“, die er im Vorjahr mit der Kampagne „Klasse.Job“ gestartet hat, um die Personalflaute im Schulsystem zu lindern. Sie beinhaltet ein neues Quereinstiegsmodell, eine neue bundesweite Bewerbungsplattform sowie die Ankündigung, das Lehramtsstudium verkürzen zu wollen.

„Ich habe die wirklich größte Lehrkräfteoffensive der Zweiten Republik gestartet“, sagte Polaschek am Freitag bei einem Pressetermin in seinem Haus am Wiener Minoritenplatz, flankiert von Walter Vogel, Rektor der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich, und einer Lehrerin und Lehramtsstudentin aus Steyr.

Das nämlich, weil man einen ersten Zwischenerfolg der Offensive präsentieren wollte: Im Wintersemester 2023/44 inskribierten insgesamt 7827 Personen ein Studium auf Lehramt. Das entspricht einem Plus von rund 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Nach Schulstufen ist es ein Plus von 35 Prozent in der Primarstufe (Volksschule) und elf Prozent in der Sekundarstufe (Unter- und Oberstufe). Polaschek nannte das am Freitag einen „Meilenstein“.

Spitze bereits überschritten?

Dass der Personalbedarf beim „größten Personalrecruiter Österreichs“, wie Polaschek das Bildungssystem nannte, „dynamisch“ sei, ist angesichts von 120.000 fix angestellten Pädagoginnen und Pädagogen sowie Tausenden hospitierenden Lehramtsstudierenden offenkundig. In den kommenden fünf Jahren rechnet man mit 20.000 Vollzeitstellen, die man neu besetzen müsse. Im heurigen Schuljahr habe man insgesamt 7817 Personen neu angestellt. Ein Großteil (mehr als 2000) davon entfällt auf Wien. Hinzu kommen über 653 Quereinsteiger, die über das neue Modell ab diesem Herbst österreichweit eingesetzt werden.

Nach Schultyp waren es rund 2600 Stellen, die in Bundesschulen (AHS, BMHS) neu besetzt wurden sowie rund 5200 in den Pfichtschulen (Volks-, Mittel-, Polytechnische Schulen). Wie massiv die Not dort noch sein wird bzw. wie viele Personen es in naher Zukunft braucht, darüber scheiden sich derzeit jedenfalls die Geister.

Denn die Gewerkschaft der Pflichtschullehrer etwa prognostiziert den Höhepunkt der Lehrernot erst für 2026/27. In einer Anfragebeantwortung des Ministeriums an die Neos, die im August beantwortet wurde, schaut die Lage aber optimistischer aus: Über alle Schulformen und Bundesländer werde der Zenit der Lehrernot 2023 bereits überschritten.

Nicht alle Fächer gleich

Die Freude Polascheks am Freitag über den „Meilenstein“ wird derweil vom Umstand getrübt, dass die Zahlen zu den neu begonnenen Studien nichts darüber aussagen, welche Studienfächer die Erstsemestrigen belegen. Der Mangel entsteht ja bekanntlich auch dadurch, dass oft Schulfächer studiert werden, für die es genügend Personal gibt.

Mangelfächer sind laut einer weiteren Anfragebeantwortung des Ministeriums an die Neos aus dem Vorjahr vor allem Mathematik, Deutsch, Englisch, Physik und Bewegung und Sport. Und: Der Personalmangel verteilt sich nicht auf alle Länder und Schulformen gleichmäßig. Wie viele der Erstsemestrigen eines dieser Fächer studieren, ist unklar.

Wann kommt Studienverkürzung?

Ein wichtiger Hebel ist auch die erst 2017/18 reformierte Studiendauer, die Polaschek mehrfach angekündigt hat, verkürzen zu wollen. Wann das passiert, konnte Polaschek am Freitag nicht sagen. Man sei nach wie vor in „intensivem Austausch“ mit dem Koalitionspartner, um das Bachelorstudium, wie mehrfach angekündigt, auf drei Jahre zu verkürzen.

Dieser, in Person von Wissenschaftssprecherin Eva Blimlinger, hatte Ende September das Vorhaben relativiert. Blimlinger sprach sich im „Standard“ für eine duale Variante aus und dass es wichtig sei, dass berufsbegleitend fertig studiert werden könne. Die Gesamtdauer sei nicht zentral, sagte sie Ende September. Auf Nachfrage am Freitag sagt Blimlinger zur „Presse“, dass man in „intensiven Gesprächen“ mit der ÖVP sei, die das Ziel eines „Gesamtpakets“ hätten.

Ein Gesetzesentwurf wurde von Polaschek für diesen Herbst versprochen. ÖVP-intern gilt das als seine wichtigste noch ausstehende Aufgabe in dieser Legislaturperiode. Die ÖVP-Pläne sehen jedenfalls eine klare Verkürzung vor: Künftig soll der Bachelor drei Jahre, der Master zwei Jahre dauern – für alle Schulformen.

Für jene, die heuer zu studieren beginnen (oder bereits studieren) und nicht wissen, welche Auswirkungen eine Reform für sie hätte, hatte Polaschek am Freitag beruhigende Informationen: Es solle jedenfalls möglich sein, in ein dann verkürztes Studium umzusteigen.