Österreich war immer ein buntes und starkes Land   

Wenn es will, kann Österreich des Antisemitismus Herr werden.

Österreich ist ein stolzes Land. Österreich ist ein starkes Land. Es kann des Antisemitismus Herr werden, wenn es will. Und es wird wollen müssen. Der Hass gegen das Jüdische wuchert wie eine Sumpfdotterblume in der Hauptblütezeit. Die Auswüchse muss der Staat, um es blumig und pseudobotanisch zu sagen, schon im Erstfrühling im Keim ersticken.

Es ist die Pflicht der Verantwortlichen beziehungsweise der Inhaber der Staatsgewalt, für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen. Es kann nicht sein, dass jüdische Eltern in Wien zögern, ihre Kinder in die Schule zu schicken. Dass jüdische Mütter und Väter ihren Kindern auf dem Heimweg erklären, es sei besser, auf der Straße nicht hebräisch miteinander zu reden. Wo leben wir denn?

Der Staat Österreich muss an der Seite jener stehen, die angegriffen werden, und sei es verbal. Hier beginnt die Gewalt. Den Schutz sollte nicht nur der – abstrakte – Staat bieten, sondern jede verantwortungsvolle Bürgerin und jeder Bürger. Österreichische Christen, Andersgläubige, Nichtgläubige und Juden dürfen sich nicht auseinanderdividieren lassen. Demokratie kann nur eine gemeinsame Veranstaltung aller Österreicherinnen und Österreicher sein.

Die Demo ist restlos aufzulösen

Und etwas weniger abstrakt. Etwas juristischer beziehungsweise rechtspolitischer. Die liberale Demokratie muss zeigen, dass sie handlungsfähig und -willig ist. Der Staat muss seine Angelegenheiten im Griff behalten. Leib und Leben sind nicht aufs Spiel zu setzen.

Wenn die staatliche Verwaltung, wie zuletzt in der Bundeshauptstadt, eine Demonstration verbietet, hat die Exekutive diesen Bescheid auf Punkt und Beistrich durchzusetzen. Auf gut Deutsch, die Demonstration ist restlos aufzulösen. Ich kann nicht glauben, dass ein Staat wie Österreich, eine gefestigte Demokratie, ein ausgezeichneter Rechtsstaat, nicht die Kräfte hätte, eine solche Maßnahme rechtskonform durchzusetzen. Gerade hier muss der Staat souverän agieren.

Es kann nicht sein, dass in Wien, in Österreich, gleichsam gefeiert wird, dass mehr als eintausend Menschen am 7. Oktober 2023 abgeschlachtet worden sind. Kinder und Alte, Frauen und Männer. Ganze Familien. Was an diesem Tag geschehen ist, war mehr als ein Terrorangriff. Und. Ich bin bestimmt nicht auf einem Auge blind. Es ist ebenso das Leid der Palästinenserinnen und Palästinenser unerträglich.

An der Wurzel packen

Österreich kann nur dann ein starkes und vorbildhaftes Land bleiben, wenn es die Sumpfdotterblumen rasch als solche erkennt und an der Wurzel packt. Der Antisemitismus hatte nie irgendeine Berechtigung und wird nie eine haben. Der Antisemitismus ist eine der bösesten Fratzen, derer Menschen fähig sind. Er ist, gelinde gesagt, eine Schande. Vielleicht hat man auch in unseren Gefilden zu wenig darauf geachtet, in der Grundschulbildung Aufklärungsarbeit zu leisten. Womöglich haben die Medien zu wenig daran gedacht, hin und wieder gegen diese unmenschlichen Auswüchse wirksam zu werden.

Der österreichische Boden war immer mit ein paar Prozent Judenfeindlichkeit determiniert, sodass der – durch die islamische Immigration – importierte Antisemitismus in fruchtbarem Gelände wuchern kann. Es ist höchst an der Zeit, dass die Politik, Medien und Schulen sowie alle wachen Bürgerinnen und Bürger der weiteren Verbreitung Einhalt gebieten. Österreich ist nicht nur ein stolzes und starkes Land. Österreich war immer auch ein buntes Land.

Janko Ferk ist Jurist, Schriftsteller und lehrt an der Universität Klagenfurt/Univerza v Celovcu. Zuletzt erschien seine Reisemonografie „Die Istrische Riviera“ (Edition Kleine Zeitung, Graz 2023).

