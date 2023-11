Slowenischer Ex-Premier Janša wegen Verleumdung verurteilt

Das Urteil gegen Sloweniens Ex-Premier Janez Janša ist nicht rechtskräftig, Janšas Verteidiger kündigte Berufung an.

Das Urteil gegen Sloweniens Ex-Premier Janez Janša ist nicht rechtskräftig, Janšas Verteidiger kündigte Berufung an.

Ein Gericht verhängte eine Geldstrafe von 8000 Euro verhängt. Der ehemalige Direktor der Nachrichtenagentur STA verklagte Janez Janša wegen eines Tweets aus 2021.

Der slowenische Ex-Premier Janez Janša ist aufgrund einer Privatklage wegen Verleumdung verurteilt worden. Vom Bezirksgericht in Celje (Cilli) erhielt der rechtskonservative Oppositionsführer am heutigen Freitag eine Geldstrafe von 8.000 Euro, berichteten slowenische Medien. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, Janšas Verteidiger kündigte Berufung an.

Die Privatklage wurde vom ehemaligen Direktor der slowenischen Nachrichtenagentur STA, Bojan Veselinovič, wegen Äußerungen erhoben, die der Politiker im Jahr 2021 auf der Online-Plattform Twitter (heute X) geschrieben hatte. Darin warf Janša, der zu jener Zeit Ministerpräsident war, Veselinovič vor, er sei in den „Mord“ an dem früheren STA-Chefredakteur Borut Meško verwickelt gewesen. Er bezog sich damit auf die Kündigung Meškos im Jahr 2009. Meško verstarb im Jahr darauf an Krebs. Der frühere STA-Chef betonte, zur Zeit der Kündigung nichts von dessen Krankheit gewusst zu haben.

Richterin geht von vorsätzlicher Tat Jansas aus

Bei der Urteilsverkündung betonte die Richterin, dass das Amt des Regierungschefs eines der höchsten im Lande sei, weshalb ein Ministerpräsident seine Worte sorgfältig wählen müsse, weil die Menschen ihm glaubten. Der Tweet, dass Veselinovič an der Ermordung des Journalisten beteiligt war, habe nicht der Wahrheit entsprochen. Das Gericht zeigte sich jedoch überzeugt, dass Janša die Tat vorsätzlich begangen habe und sich der Konsequenzen bewusst gewesen sei, berichtete die STA.

Der Kläger zeigte sich zufrieden mit dem Urteil und betonte, das Urteil erwartet zu haben. „Für mich ist es nicht einmal wichtig, wie hoch die Strafe ist, sondern nur, was das Gericht festgestellt hat, nämlich dass Janez Janša schuldig ist“, sagte Veselinovič laut dem Onlinebericht der Tageszeitung „Večer“. Sein Anwalt hatte für Janša eine Freiheitsstrafe auf Bewährung gefordert.

Schon mehrmals vor Gericht wegen Tweets

Der Oppositionsführer betonte unterdessen, dass das Urteil bereits „im Voraus geschrieben worden“ sei. In seinem Schlusswort wiederholte Janša laut Medien die Vorwürfe, Meškos Krebserkrankung hätte sich durch das Schikanieren des STA-Chefs verschlechtert.

Janša musste sich wegen seinen Tweets schon mehrmals vor Gericht verteidigen. Weil er zwei Journalistinnen als „ausgediente Prostituierte“ bezeichnet hatte, wurde er 2022 rechtskräftig zu einer Haftstrafe von drei Monaten auf Bewährung verurteilt. Im Vorjahr verlor er außerdem eine Klage, die von slowenischen Sozialdemokraten (SD) eingereicht wurde. Er musste sich öffentlich entschuldigen und eine Entschädigung von rund 10.000 Euro bezahlen, weil er auf Twitter behauptet hatte, die SD hätte ihren Parteisitz in einer gestohlenen jüdischen Villa.