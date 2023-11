Neue Oper Wien: Das Opfer der japanischen Judith

Chic gestylt: „Die Judith von Shimoda“ im Wiener Akzent-Theater, noch am 4., 7. und 9.11.

Chic gestylt: „Die Judith von Shimoda“ im Wiener Akzent-Theater, noch am 4., 7. und 9.11. Armin Bardel

„Fabián Panisellos Oper „Die Judith von Shimoda“ bringt eine japanische Heldin auf die Bühne, der ihr Heldentum nichts nützt: Unter Walter Kobéra legt ein gutes Ensemble manch bewegende Schönheit im Dickicht der Klänge frei.

„Wollen Sie wirklich all diese Details eines unglücklichen Schicksals bis aufs Letzte wissen?“, fragt Akimura skeptisch. Der Medienzar und Politiker lässt seinen internationalen Gästen als Luxusunterhaltungsprogramm die Geschichte der Okichi Szene für Szene vorführen und diskutiert dazwischen mit ihnen: Das ist, als typisch Brecht’sche Brechung, die Rahmenhandlung in Fabián Panisellos Oper „Die Judith von Shimoda“. Bei dieser Story muss man eben rechtzeitig mit dem Erzählen aufhören, dann ist alles gut. Wer erfahren will, wie die reale Okichi enden musste, ist selbst schuld.