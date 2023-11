Zadie Smith: „Vertraut Schriftstellern nicht zu sehr!“

Es ist in erster Linie eine historische Geschichte. Alles, was ich erzähle, ist geschehen. Aber natürlich lebe ich in der Gegenwart. Die Analogien mit unserer Zeit liegen auf der Hand. Wir haben heute genauso absurde Unterschiede in der Einkommensverteilung wie in der Viktorianischen Epoche (1831-1901, Anm.). Und so etwas hat immer Folgen.