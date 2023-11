„Europa“: Dieser Film lässt kein gutes Haar an der EU

Eine Managerin soll Albanien EU-beitrittsreif machen. Eigentlich will sie aber nur der Bevölkerung Land abluchsen: Sudabeh Mortezais Drama „Europa“ scheut das Polemische nicht.

Im modischen beigen Zweireiher, mit stilvoller Goldkette, blondiertem Haar und stark geschminkten Lippen steht Beate Winter (Lilith Stangenberg) auf dem Podium einer albanischen Uni und bringt in geschliffenem Englisch frohe Botschaften unter die versammelte Studentenschaft: „Ihr werdet euer Land in eine europäische Zukunft führen“, verspricht sie vor allem den jungen Frauen im Publikum. Vermittels eines neuen Stipendienprogramms, das „benachteiligten Regionen“ wie Albanien „Exzellenz durch Empowerment“ bescheren soll, könnten sich diese in Führungspositionen aufschwingen – und so den Aufstieg ihrer Heimat in luftige Höhen sichern. Ganz ehrlich: Würden Sie dieser Frau wirklich ein Angebot abschlagen?