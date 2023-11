Von Moskau 1943 bis zu Waldheim

Ein Symposium erinnerte an die vor 80 Jahren unterzeichnete Moskauer Deklaration, ein Grunddokument der Zweiten Republik mit geschichtspolitischen Folgen.

Es war der Anhang in einem Dokument, er kam sehr bescheiden daher und war nur einer unter vielen, aber er wurde konstitutiv für die Gründung der Zweiten Republik und die Nachkriegsentwicklung Österreichs. Manche sprachen sogar von einer „Geburtsurkunde“ oder „Magna Charta“ der heutigen Republik Österreich. Die Rede ist von der Moskauer Deklaration (oder Erklärung), die am 30. Oktober 1943 in Moskau zustande kam und am 1. November veröffentlicht wurde. Beteiligt waren die Außenminister der drei führenden Großmächte der Anti-Hitler-Koalition, für Großbritannien Anthony Eden, für die USA Cordell Hull und als Vertreter der Sowjetunion Wjatscheslaw M. Molotow. Es ging hier primär um den zukünftigen gemeinsamen Umgang mit deutscher und japanischer Aggression, ein fragiles Unterfangen zwischen den nicht immer einigen Partnern.

Sie erklärten sich im Annex 6 des Protokolls „darin einer Meinung, dass Österreich, das erste freie Land, das der typischen Angriffspolitik Hitlers zum Opfer fallen sollte, von deutscher Herrschaft befreit werden soll“. Der „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich vom 13. März 1938 (in der Moskauer Erklärung irrtümlich auf den 15. März datiert) wird hier ausschließlich als „Besetzung“ bezeichnet. Daraus folgt die erklärte Absicht, Österreich militärisch und politisch aus den Fängen des nationalsozialistischen Deutschland zu befreien und als freie und unabhängige Republik wiederherzustellen. Das waren historisch verkürzte Formulierungen, die es Österreich erlaubten, sich ausschließlich als Opfer zu sehen und die Mitverantwortung an dem Geschehen zwischen 1938 und 1945 zu leugnen.

Exakt zum 80. Jahrestag fand nun am Juridicum der Universität Wien ein zweitägiges Symposium statt, an dem Juristen und Historiker die Implikationen der Moskauer Erklärung und die sich daraus ergebende politische und gesellschaftliche Dynamik für Österreich bis in die 2000er-Jahre diskutierten. Die insgesamt 18 Vorträge waren nicht zuletzt aufgrund ihrer Bandbreite hochinteressant, die gesamte Tagung wurde von der „Hausherrin“ Ilse Reiter-Zatloukal, Leiterin des Instituts für Rechts- und Verfassungsgeschichte, organisiert und geleitet. Alle von den Referenten aufgeworfenen Fragen wiederzugeben ist hier unmöglich, jede der vorgetragenen Analysen wäre es allerdings wert.