Mütter, die aufs Smartphone starren

Eltern, die beim Schaukeln ins Handy vertieft sind, sind pfui. Oder vielleicht doch nicht?

Unlängst spülte mir Instagram einen sehr treffenden Cartoon in meinen Feed. Es war die Antwort einer Illustratorin auf die Kritik an Müttern, die aufs Handy starren. Die diesem winzigen Ausschnitt eines ganzen Mamatages (oder auch Papatages) all das gegenüberstellte, was dem Betrachter davor und danach entgangen war.

Und so stand ich kurz vor dem Dunkelwerden an der Schaukel und tauchte das Kind an, während ich für diese Kolumne Szenen meines Tages ins Handy tippte. Von einem Mama!!!-Schrei aufwachen und mit einem nassen Kleinkindkuss entschädigt werden. Das verlangte Honigbrot streichen, ein neues Butterbrot streichen und das Honigbrot selber essen. Sich mit Er­kältungsmittelchen dopen, um das Kind in den Zoo auszuführen, angesichts einer Hungerkrise alle Ernährungsideale für Kind wie Mutter über Bord schmeißen und ein Paar Frankfurter essen.

Beim Mittagsschlaf nicht mitschlafen können, weil das Kind schon auf dem Heimweg im Kinderwagen einschläft, auf Willhaben neue Winterstiefel kaufen, zwischendurch ein paar Arbeits-E-Mails schreiben, Wäsche aufhängen, dem Kind erlauben, mit Pyjama über der Hose rauszugehen, fünfzig Mal die Kindernase putzen und mindestens so oft die eigene, Panik bekommen, weil das Kind mit dem Roller anders als vereinbart nicht bei den Müllcontainern stehenbleibt, sondern fröhlich die Straße hinuntersaust, stolz sein, weil es schon gelernt hat, an der Kreuzung stehen zu bleiben, in die Hängematte gekuschelt drei Bücher vorlesen, in der Küche aufwischen, weil das Kind das Katzenfutter ins Katzenwasser geschüttet hat, Tränen trocknen, den Kaffee auf den Balkon nachgetragen bekommen, entzückt sein, weil das Kind einfach so entzückend ist. Und dann eben am Spielplatz ins Handy starren: Pfui, oder?

E-Mails an: bernadette.bayrhammer@diepresse.com