Der Westen hat vielleicht nur noch ein Jahr Zeit

Die westliche Allianz kann sich nur selbst besiegen. Das Problem ist: Es könnte ihr auch gelingen. Und zwar ziemlich genau in einem Jahr. Dann wählen die USA.

Schicksalswahl. Das Wort hat durch seinen häufigen Gebrauch an Kraft verloren. Denn gefühlt wird mittlerweile jeder Urnengang zur Schicksalswahl hochgejazzt. Aber wenn die Amerikaner in einem Jahr, am 5. November 2024, einen neuen Präsidenten wählen, dann drängt sich das große abgenützte Wort auf, weil sie dann auch über das Schicksal der westlichen Gemeinschaft abstimmen. Die Rückkehr Trumps ins Oval Office ist eine Möglichkeit, und sie wäre für Europa der GAU, der größte anzunehmende Unfall. Das weiß auch Putin.