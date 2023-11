Mama geht tanzen: Happy Hour mit Milupa-Shake

Die erfolgreiche Partyreihe „Mama geht tanzen“ kommt nach Wien. Das Konzept: familienfreundliche Ausgelassenheit bis 23 Uhr. Doch das ist nicht jedefraus Sache.

Ekstatisch reißt die tanzende Menge die Arme in die Luft, als die ersten Takte von „The Time of My Life“ erklingen. Hunderte Mamas grölen den Evergreen auswendig mit. Endlich wieder ausgelassen sein, endlich wieder feiern, den Alltag hinter sich lassen: Deshalb sind sie hier, das verbindet sie. Was nach einer wilden Partynacht aussieht, endet jedoch abrupt, als die Stimmung auf dem Höhepunkt ist: kurz nach 23 Uhr. Denn der nächste Morgen kommt bestimmt – und mit Baby oder (kleinen) Kindern beginnt er meist besonders früh.

„Mama geht tanzen“ heißt die Partyreihe, die am kommenden Freitag im Wiener Camera Club in der Neubaugasse Premiere hat und bereits restlos ausverkauft ist. „Ich verstehe, dass viele enttäuscht sind und gern gekommen wären“, schreibt die Wiener Organisatorin Lucia auf Instagram. Am 11. 11. steht der Termin für die nächste Party fest, Anfang 2024 soll es so weit sein. Wer dabei sein will, sollte sich online am besten so schnell wie möglich Tickets sichern. Auch in Niederösterreich und Kärnten sind demnächst „Mama geht tanzen“-Partys geplant.

Die Idee für das familienkompatible Erfolgskonzept der beiden Jungmütter Anna und Andrea aus dem Wuppertal ist so simpel wie genial: Die Disconacht wird auf den frühen Abend vorverlegt. Wenn andere gerade mit dem „Vorglühen“ beginnen, bebt hier bereits der Tanzboden zu „Charts, 90ies und Hip-Hop“. „Wir sind da so reingerutscht“, erzählt Anna im Gespräch mit der „Presse am Sonntag.“ Ihre Kinder sind zwei und vier Jahre alt, die Geburt des Dritten steht unmittelbar bevor.