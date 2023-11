Gute Idee in falschen Händen?

Immer mehr Staaten wollen CO2 aus der Luft holen und eingraben, um die Erderhitzung zu bremsen. Um die vielversprechende Technologie ist ein Kampf entbrannt.

Einen Monat nach Ausbruch des blutigen Konflikts im Nahen Osten sind auch die Medien selbst schon ausgehungert nach guten Nachrichten. Kürzlich entdeckte die Internationale Energieagentur (IEA) diese Lücke für sich und verkündete erstmals, dass die globale Nachfrage nach Öl, Gas und Kohle noch in diesem Jahrzehnt ihren Sinkflug beginnen werde. In einer Welt, die immer noch zu mehr als 80 Prozent von Fossilen abhängt, wäre das schon eine kleine Sensation. Doch wer sich die Zahlen hinter der optimistischen Prognose genauer ansieht, merkt: Ganz so quietschfidel ist die Meldung gar nicht.