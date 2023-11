Das Museum Langmatt muss drei Arbeiten von Paul Cézanne verkaufen

Das Privatmuseum Langmatt lässt zur Sicherung des Bestehens von Christie’s Werke von Cézanne versteigern. Bei der Provenienzprüfung zeigte sich, dass es jüdische Erben gibt.

Das Privatmuseum Langmatt im schweizerischen Baden beherbergt eine bedeutende Sammlung impressionistischer Kunst, die vom Sammlerehepaar Sidney und Jenny Brown Anfang des 20. Jahrhunderts erworben wurde. 1987 ging die Villa samt Sammlung an die Stadt Baden und wurde der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Seither sind die finanziellen Ressourcen der Stiftung Langmatt substanziell geschmolzen. Es musste eine Lösung her, wenn der Fortbestand gesichert werden soll. Die öffentliche Hand verpflichtete sich, zehn Millionen Franken für die Instandsetzung der Liegenschaft zu leisten, wenn die Stiftung eine finanzielle Basis für den Museumsbetrieb sichert. 40 Millionen Franken sind dafür notwendig, um aus der Rendite den Betrieb nachhaltig finanzieren zu können.

Finanzierung über Werksverkauf

Nach Prüfung von Alternativen entschied sich der Stiftungsrat für einen Verkauf von drei Werken. Beauftragt wurde damit das Auktionshaus Christie’s. Ausgewählt wurden drei Arbeiten von Paul Cézanne, die am 9. November in New York zum Aufruf kommen. Das Hauptwerk ist „Fruits et pot de gingembre“, das auf 35 bis 55 Millionen Dollar geschätzt wird. Bei den beiden anderen Werken handelt es sich um „Quatre pommes et un couteau“ (7 bis 10 Mio. Dollar) und „La mer à l’Estaque“ (3 bis 5 Mio. Dollar). Um die Sammlung zu schonen, wird die Auktion gestoppt, sobald das Fundraising-Ziel von 40 Millionen Franken erreicht ist. Die Stiftung erntete Kritik für die geplante Veräußerung. Denn das Museum Langmatt gehört dem internationalen Museumsrat ICOM an und dieser sieht vor, dass im Fall einer Veräußerung der Erlös ausschließlich der Sammlung zugutekommen muss. Beim Museum Langmatt geht es aber um den Erhalt der Sammlung selbst.

Dem noch nicht genug, stellte sich bei der Provenienzprüfung vor dem Verkauf heraus, dass es sich bei „Fruits et pot de gingembre“ um einen NS-verfolgungsbedingten Entzug handelt. Das Werk war einst im Besitz des jüdischen Kunsthändlers Jacob Goldschmidt. „Christie’s, die Foundation Langmatt und die Erben von Jacob Goldschmidt haben sich gemeinsam um eine gütliche Einigung bemüht“, sagt Christie’s und bestätigt, dass das Cézanne-Gemälde gemäß einer Vergleichsvereinbarung zur Auktion gelangt. Der Erlös werde geteilt. In welchem Verhältnis wollte Christie’s nicht sagen. Offen bleibt auch die Frage, wieso die Besitzverhältnisse trotz der angeblich seit Langem betriebenen Provenienzforschung des Museums erst jetzt entdeckt wurden.