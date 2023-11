Besuch im Metaverse Seoul: Wo das Internet völlig neu gedacht wird

Das Metaverse ist noch Zukunftsmusik? In Österreich vielleicht, in Südkorea aber schon lang nicht mehr. Mehrere Unternehmen dort denken das Internet schon auf eine ganz neue Art und erschließen bisher unbekannte Einnahmequellen.

Wenn David Kim durch das Headquarter seines Arbeitgebers geht, erinnert der Anblick ein bisschen an die Videospiele „Fortnite“ oder „Tomb Raider“. Wie die Helden dieser Videospiele bewegt sich der 33-Jährige immer im Stechschritt voran. „Das hier ist ein Großraumbüro. Da vorn sind die Leute aus meinem Team“, sagt er und zeigt nach links. „Wenn ich mich umdrehe, kommen wir zum Konferenzsaal.“

David Kim geht erst einmal zu seinen Kolleginnen. Als er sich ihnen genähert hat, legt sich ein gelber Schatten unter seine Füße. „Der zeigt an, dass ich jetzt bei ihren Gesprächen zuhören kann. Sie bemerken das dann natürlich“, erklärt der Manager. „Ich könnte mich nicht heranschleichen oder so, nur weil ich hier an meinem Computer sitze.“ Unbemerkt bleibt David Kim auch deshalb nicht, weil er sich – wie die anderen Angestellten – immer in Form eines Avatars durch die Räume bewegt. Dessen Kopf wiederum besteht aus dem Gesicht des jeweiligen Users, das per Livecam vom Laptop übertragen wird. „Wenn ich lache, lacht mein Avatar also auch. Dadurch ist die Erfahrung schon ziemlich immersive.“