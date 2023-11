Der rechte Flügel ist gestutzt

Zehn Jahre kämpfte Gerald Loacker im Parlament als exponiertester Wirtschafts­liberaler der Neos zum Teil einsam für Pensionseinsparungen und gegen den Kammerstaat. Was der Abgang der Reizfigur vieler Linker für die Pinken bedeutet.

Wäre der blaue Putsch von Knittelfeld nicht gewesen, wer weiß, vielleicht säße Gerald Loacker heute für die ÖVP im Nationalrat. Denn eigentlich war der Vorarlberger, der bereits 1999 für die Volkspartei kandidiert hatte, noch während der Periode als Nachrücker für einen Vorarlberger Abgeordneten vorgesehen – doch die Neuwahl nach der FPÖ-Implosion 2002 kam dem zuvor, Loacker musste ÖVP-intern gegen die Hauptschullehrerin Anna Franz antreten. Dabei vergriff er sich im Ton, er meinte in einem Interview, dass eine „junge Führungskraft“ wohl wesentlich geeigneter für den Job sei als eine 50-jährige Lehrerin.

Das könne man so nicht sagen, befand man in der ÖVP, also griff der Büroleiter des damaligen Landeshauptmannes, Herbert Sausgruber – ein gewisser Magnus Brunner, heute Finanzminister –, zum Hörer und teilte Loacker mit, dass das nichts mehr würde mit dem Mandat. Daraufhin saß Loacker zwar noch mehrere Jahre für die Schwarzen im Gemeinderat, 2012 folgte schließlich der Bruch zwischen der ÖVP und dem früheren Kartellbruder Loacker, er wechselte zur neuen Partei seines Landsmanns Matthias Strolz und saß seit dem Parlamentseinzug der Neos im Hohen Haus und in pinken Führungsriegen.