Das schauerliche Stickstoff-Experiment in den US-Todeszellen

In Zellen wie dieser in einem Gefängnis in Kalifornien werden zum Tode Verurteilte per Injektion getötet. Die Methode funktioniert nicht immer. AP/Picturedesk/Eric Risberg

Statt mit tödlichen Injektionen sollen in manchen US-Bundesstaaten zum Tode Verurteilte künftig mit Stickstoff hingerichtet werden. Wie das funktionieren soll, weiß keiner – doch die Exekution von Kenny Smith ist geplant. Er überstand bereits einen Hinrichtungsversuch.

Es ist spätnachts am 17. November 2022, und seit vier Stunden ist Kenneth Eugene Smith auf einer Liege festgezurrt. Es ist die Nacht, in der er sterben soll: Das Gefängnispersonal stochert in seinen Adern herum, um einen tödlichen Drogencocktail in seinen Körper zu pumpen. Was genau, wird geheim gehalten. Üblicherweise soll eine solche Infusion betäuben, dann Herzschlag und Atmung stoppen. Ein Mitarbeiter mit „unbekannter medizinischer Qualifikation“ beginnt, so beschreiben es Smiths Anwälte, mit einer Nadel an seinem Hals herumzufuhrwerken.

Stundenlang liegt Smith festgeschnallt, in dem Glauben, jeder Atemzug könnte sein letzter sein. Doch die Gefängniswärter schaffen es nicht, die Infusion zu verabreichen. Was unter klinischen Bedingungen eine halbe Sekunde dauern sollte, funktioniert in dieser Todeszelle in Alabama am 17. November 2022 nicht. Kurz nach 23 Uhr blasen die Behörden die Exekution ab. Smith bleibt weiter auf die Todesliege geschnallt, erst später kommt Personal, um ihm zu sagen: „Es ist vorbei.“ Smith „zittert, schwitzt, hyperventiliert, ihm ist schwindelig, und er kann seine Arme nicht heben, um die Handschellen angelegt zu bekommen, oder selbstständig gehen“, berichtet das Death Penalty Information Center später, basierend auf Smiths Beschwerde gegen den Staat Alabama. Smiths Anwälte vergleichen das Prozedere mit Folter. Und argumentierten, dass ihr Klient kein zweites Mal eine solche Erfahrung machen dürfe.

Die Behörden dort sehen das anders: Statt Smith erneut einer tödlichen Injektion auszusetzen, soll er nun mit Stickstoff getötet werden. Das bestätigte ein Gericht in dem südlichen Bundesstaat diese Woche. Smith, der schon eine misslungene Hinrichtung über sich ergehen lassen musste, ist nun offiziell menschliches Versuchskaninchen für eine experimentelle Todesart. Noch nie wurde Stickstoff gezielt für eine Exekution eingesetzt. Selbst Hunde und Katzen werden in den USA nicht mehr so eingeschläfert, da die Methode bei den Tieren zu Krampfanfällen geführt hatte. Niemand weiß genau, wie die Behörden die menschliche Hinrichtung durchführen wollen.

„Unmenschliche Hinrichtung“

Alabamas Gefängnissystem hat den unrühmlichen Ruf, besonders viele Fehler bei Hinrichtungen zu machen. Seit 2018 liefen in den USA neun Exekutionen nicht nach Plan ab – vier davon in Alabama. Dann gibt es noch gescheiterte Hinrichtungen, bei denen der Häftling trotz langer Tortur überlebt. Seit 1946 gab es davon sechs – drei davon in Alabama, alle in den Jahren seit 2018.

Woran das liegt? „Ich glaube, es hat mit Inkompetenz und einem gewissen Level von Missachtung der Person, die hingerichtet werden soll, zu tun, gepaart mit der Entschlossenheit, die Hinrichtung durchzuführen“, sagt Bernard Harcourt im Gespräch mit der „Presse am Sonntag“. Harcourt ist Rechtsprofessor an der New Yorker Columbia-Universität, aber auch prominenter Anwalt für zum Tode Verurteilte. Einer seiner Klienten, Doyle Hamm, überlebte seine geplante Exekution in Alabama im Februar 2018. Zweieinhalb Stunden suchte das Hinrichtungsteam nach geeigneten Venen, um Hamm – Krebspatient – die tödlichen Medikamente zu injizieren; sie stocherten so lang in seiner Leistengegend herum, bis Hamms Blase punktiert wurde. Hamm brach auf der Liege zusammen, „er war traumatisiert“, sagt Harcourt; er verstarb 2021 an den Folgen seiner Krebserkrankung im Gefängnis, nachdem seine Strafe nach dem Hinrichtungsversuch de facto in lebenslänglich umgewandelt worden war.

Harcourt hatte – zusammen mit einem Mediziner – Monate vor dem Exekutionsversuch 2018 versucht, die Behörden zu überzeugen, dass sie keine Vene bei Hamm, einem sterbenskranken, schwachen Mann, finden würden. Die Behörden verweigerten das Argument. „Es war beinahe, als hätten sie ein unkontrollierbares Verlangen nach Rache gehabt, das sich in eine Form von Menschenopfer verwandelt hat. Ich denke, dass ich sehr gute Belege dafür hatte, dass sie keine Vene finden würden, und trotzdem haben sie die Hinrichtung mit einer Art blindem Furor für Gerechtigkeit verfolgt.“

Die verpatzte Exekution Hamms wurde letztlich zu einem Argument für Anhänger der (ungetesteten) Stickstoffmethode, selbst Verteidiger der Todesstrafe bezeichneten die Vorgänge als unmenschlich.

Geheime Protokolle

Die Einstellung von Staatsanwaltschaft, Richtern, Politikern ist das eine, aber auch die Zustände in den Todeszellen spielen eine entscheidende Rolle. Was dort passiert, ist zum großen Teil geheim, Informationen über die genauen Prozeduren kommen nur langsam und mühsam an die Öffentlichkeit. Harcourt beschreibt die Stimmung bei Hinrichtungen wie in einem Druckkochtopf.

„Das Problem ist: Die Leute, die für die Exekution verantwortlich sind, machen das spätnachts in der Todeszelle mit hohem Stresslevel. Offensichtlich sind sie darin nicht besonders erfahren, sie sind nicht besonders gut darin. In der Konstellation heißt das, dass die Hinrichtung vermasselt wird; sie schaffen es schlicht nicht. Zu viel Stress, es ist zu spät“, sagt er. „Es ist kein makelloses Umfeld wie im Spital, es ist nicht einmal ein medizinisches Umfeld. Man befindet sich in diesem alten Gefängnis, in einer versteckten Todeszelle, und der Versuch ist schlicht zum Scheitern verurteilt. Es ist der Unterschied zwischen kompetenten Leuten, die so etwas in einem medizinischen Setting machen, und inkompetenten Leuten, die es mitten in der Nacht in irgendeinem Verlies probieren.“

Hamms Fall galt generell als umstritten. Er gestand, einen Mann bei einem Raubüberfall erschossen zu haben; sein Verteidiger brachte während des Prozesses 1987 kaum mildernde Umstände für Hamm vor, obwohl diese existiert hatten. Der Umstand leitete eine große Protestwelle von Juristen ein. Auch Kenny Smith landete unter besonders seltsamen Umständen in der ­„Death Row“. Er wurde für den Mord an Elizabeth Sennett im Jahr 1988 schuldig gesprochen; Sennetts Ehemann, ein Pastor, hatte Smith für den Mord 1000 Dollar bezahlt. Er wollte die Lebensversicherung seiner Ehefrau einkassieren, da er vor einem Schuldenberg stand.

Eine Geschworenenjury stimmte mit elf zu einer Stimme für eine lebenslange Haft Smiths ohne Aussicht auf Bewährung. Doch der Richter überstimmte die Jury und orderte Smiths Hinrichtung. Ein solcher Vorgang ist in Alabama seit 2017 – und mittlerweile auch in den gesamten Vereinigten Staaten – illegal.

Maske oder Gaskammer?

Und nun probiert Alabama also eine völlig neue Exekutionsart aus. 160 Männer und fünf Frauen warten in dem Bundesstaat aktuell auf die Todesstrafe. Kenny Smith wird der Erste von ihnen sein, der durch Stickstoff sterben soll. Seine Anwälte wollen weiterhin dagegen vorgehen, ein Exekutionsdatum gibt es noch nicht. Anhänger der neuartigen Hinrichtungsmethode meinen, dass Stickstoff einen Menschen schnell bewusstlos machen würde – doch geprüft ist das nicht. Die Zufuhr müsste zudem perfekt funktionieren. „Es gibt viele Belege dafür, dass das Einatmen von Stickstoff eine ziemlich qualvolle Erfahrung wäre“, meint Harcourt. „Du bist sozusagen sauerstoffhungrig, versuchst zu atmen, aber schaffst es nicht, an Sauerstoff zu kommen. Alles, was du einatmest, ist Stickstoff.“

Freilich: Alabama ist nicht der einzige Bundesstaat, in dem Stickstoff als Tötungsmethode zugelassen ist. Auch Oklahoma und Mississippi erlauben Stickstoff. Doch eingesetzt haben sie die Methode bislang noch nicht. Experten vermuten, dass dies daran liegt, dass man nicht weiß, wie man Stickstoff effizient verwenden kann. Würde Stickstoff über eine Maske eingeflößt, müsste diese so gut sitzen, dass kein Sauerstoff ein-, aber Kohlendioxid austreten kann; Hersteller scheinen sich aber zu weigern, mit einem solchen Produkt in Verbindung gebracht zu werden. Eine andere Methode: Gaskammern. Solche gibt es zwar in den USA, etwa in Arizona und Kalifornien, aber: „Ich bin mir nicht sicher, ob Alabama und Oklahoma ins Gaskammergeschäft einsteigen wollen“, sagt Harcourt.

Freude beim Staatsanwalt

Politik und Justiz in Alabama sind ob solcher technischen Einwände bislang unbeeindruckt geblieben. Der Generalstaatsanwalt, Steve Marshall, freute sich am Mittwoch über den Entscheid des Gerichts, dass Stickstoff künftig eingesetzt werden könne. Sennetts Familie habe „unerhörte 35 Jahre darauf gewartet, dass für Gerechtigkeit gesorgt wird“: „Obwohl wir viel zu lang darauf warten mussten, bin ich dankbar, dass unsere Todesstrafenverhandler diesen Fall beinahe über die Ziellinie gebracht haben.“

Dem widersprechen Anwälte, die zum Tode Verurteilte vertreten. Sie wiederholten den Vorwurf, dass die Hinrichtungsmethode experimentell sei – und der Bundesstaat bis dato keine adäquate Information dazu vorgelegt habe, wie sie tatsächlich funktionieren soll. „Es gibt nach wie vor viel zu viele von den Behörden in Alabama unbeantwortete Fragen, als dass man verantwortungsvoll mit diesem Protokoll voranschreiten kann“, meinte etwa Robin Mahrer, Exekutivdirektor des Death Penalty Information Center.

Und was sagt Kenny Smith? Er sei enttäuscht, ließen seine Anwälte wissen. Sie betonten, dass zwei der (allesamt republikanischen) Richter gegen einen erneuten Exekutionsversuch gestimmt hätten. Das mache sie hoffnungsvoll: Smiths Anwälte legen Einspruch ein.

Fakten I Von 1972 bis 2022 gab es laut dem Death Penalty Information Center mehr als 9800 Fälle, in denen die Todesstrafe verhängt wurde – sowohl von den Bundesstaaten als auch von der Bundesregierung und dem Militär. Fast die Hälfte dieser Strafen wurde am Ende wieder zurückgenommen, nur ein kleiner Teil – 15,7 Prozent – der zum Tode Verurteilten wird tatsächlich hingerichtet. Der große Rest der Verurteilten wartet in einem Todestrakt auf die anstehende Exekution.