Das schauerliche Stickstoff-Experiment in den US-Todeszellen

In Zellen wie dieser in einem Gefängnis in Kalifornien werden zum Tode Verurteilte per Injektion getötet. Die Methode funktioniert nicht immer.

In Zellen wie dieser in einem Gefängnis in Kalifornien werden zum Tode Verurteilte per Injektion getötet. Die Methode funktioniert nicht immer. AP/Picturedesk/Eric Risberg

Statt mit tödlichen Injektionen sollen in manchen US-Bundesstaaten zum Tode Verurteilte künftig mit Stickstoff hingerichtet werden. Wie das funktionieren soll, weiß keiner – doch die Exekution von Kenny Smith ist geplant. Er überstand bereits einen Hinrichtungsversuch.

Es ist spätnachts am 17. November 2022, und seit vier Stunden ist Kenneth Eugene Smith auf einer Liege festgezurrt. Es ist die Nacht, in der er sterben soll: Das Gefängnispersonal stochert in seinen Adern herum, um einen tödlichen Drogencocktail in seinen Körper zu pumpen. Was genau, wird geheim gehalten. Üblicherweise soll eine solche Infusion betäuben, dann Herzschlag und Atmung stoppen. Ein Mitarbeiter mit „unbekannter medizinischer Qualifikation“ beginnt, so beschreiben es Smiths Anwälte, mit einer Nadel an seinem Hals herumzufuhrwerken.

Stundenlang liegt Smith festgeschnallt, in dem Glauben, jeder Atemzug könnte sein letzter sein. Doch die Gefängniswärter schaffen es nicht, die Infusion zu verabreichen. Was unter klinischen Bedingungen eine halbe Sekunde dauern sollte, funktioniert in dieser Todeszelle in Alabama am 17. November 2022 nicht. Kurz nach 23 Uhr blasen die Behörden die Exekution ab. Smith bleibt weiter auf die Todesliege geschnallt, erst später kommt Personal, um ihm zu sagen: „Es ist vorbei.“ Smith „zittert, schwitzt, hyperventiliert, ihm ist schwindelig, und er kann seine Arme nicht heben, um die Handschellen angelegt zu bekommen, oder selbstständig gehen“, berichtet das Death Penalty Information Center später, basierend auf Smiths Beschwerde gegen den Staat Alabama. Smiths Anwälte vergleichen das Prozedere mit Folter. Und argumentierten, dass ihr Klient kein zweites Mal eine solche Erfahrung machen dürfe.

Mehr lesen Kommt das Ende der Todesstrafe?

Die Behörden dort sehen das anders: Statt Smith erneut einer tödlichen Injektion auszusetzen, soll er nun mit Stickstoff getötet werden. Das bestätigte ein Gericht in dem südlichen Bundesstaat diese Woche. Smith, der schon eine misslungene Hinrichtung über sich ergehen lassen musste, ist nun offiziell menschliches Versuchskaninchen für eine experimentelle Todesart. Noch nie wurde Stickstoff gezielt für eine Exekution eingesetzt. Selbst Hunde und Katzen werden in den USA nicht mehr so eingeschläfert, da die Methode bei den Tieren zu Krampfanfällen geführt hatte. Niemand weiß genau, wie die Behörden die menschliche Hinrichtung durchführen wollen.

„Unmenschliche Hinrichtung“