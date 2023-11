Harry Kane zerlegt Dortmund für die Bayern fast im Alleingang

Ein Hattrick von Stürmer-Star Harry Kane beschert den Bayern einen 4:0-Sieg in Dortmund.

Harry Kane feierte seinen ersten Auftritt im Klassiker in typischer Manier mit einem Hattrick und steigerte seine Bundesliga-Tor-Bilanz auf 15 in zehn Spielen, als Bayern München am Samstag Borussia Dortmund mit 4:0 besiegte .

Der englische Stürmer schoss nach neun Minuten aus kurzer Distanz ins Tor, nachdem Dayot Upamecano fünf Minuten zuvor die schnell startenden Bayern per Kopf in Führung gebracht hatte, die beiden Tore wurden von Leroy Sane vorbereitet.

Leichte Dortmund-Steigerung blieb unbelohnt

Die verblüfften Dortmunder verbesserten sich nach der Pause, doch Rekord-Neuzugang Kane erzielte in der 72. Minute seinen zweiten Treffer - erneut aus kurzer Distanz. Kane vollendete dann in der Nachspielzeit seinen dritten Hattrick der Saison.

Durch den Sieg hat Meister Bayern 26 Punkte und liegt zwei Punkte hinter Spitzenreiter Bayer Leverkusen, der zuvor Hoffenheim auswärts mit 3:2 geschlagen hatte. Durch die erste Saisonniederlage in der Liga liegt Dortmund mit 21 Punkten auf dem vierten Platz. (Reuters)