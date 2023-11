Schauspielhaus Graz: Leonce und Lena suchen vergeblich nach Balance

Rebekka Davids Um- und Überschreibung von Georg Büchners Komödie schüttet deren unerträgliche Leichtigkeit des Müßiggangs mit Zeitgeistigem zu. Das lässt bald Langeweile aufkommen.

In schöner Symmetrie steht ein in Rottönen gefärbter, großer Guckkasten auf der Bühne des Schauspielhauses Graz. Links eine mit Samt gepolsterte lange Sitzbank wie aus imperialer Zeit, und daneben eine Vase. Rechts eine ebensolche Sitzbank und daneben ein Spiegel. Als Raumteiler fungiert ein Bar-Wägelchen. Von oben herab hängen in der Mitte rote Plastik-Bänder und trennen die beiden von Robin Metzer gestalteten Wartezimmer. Das müssen die winzigen Königreiche Popo und Pipi sein, aus Georg Büchners einziger Komödie. In ihr hat dieser Revolutionär des richtigen wie des imaginierten Lebens die damalige Adelsgesellschaft und das Bürgertum, Klassik und Romantik, Philosophie und After-Philosophie aufs herrlichste karikiert.