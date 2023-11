Außenminister Grlić Radman wollte seine deutsche Amtskollegin Baerbock vor laufenden Kameras küssen. Das bringt ihm Empörung in Kroatien ein, wo er schon zuvor politisch unter Druck stand.

Belgrad/Zagreb. Kroatiens Medien reagierten mit Kritik und Häme: „Er hat sich und alle Kroaten beschämt“, schrieb am Wochenende das Webportal dvevno.hr. Grund für die Empörung: der Versuch des Außenministers Goran Grlić Radman, seine deutsche Amtskollegin Annalena Baerbock beim jüngsten EU-Außenministertreffen in Berlin vor laufenden Kameras zu küssen.

Nur die schnelle Reaktion Baerbocks, die rechtzeitig ihren Kopf abwandte, verhinderte den Annäherungsversuch. Aufnahmen des kroatischen 65-jährigen Ministers, der den Händedruck seiner 23 Jahre jüngeren Kollegin beim „Familienfoto“ der EU-Außenminister mit einem Kuss zu erwidern suchte, hat bei seinen Landsleuten Fremdschämen ausgelöst. „Entschuldigen Sie bitte, Ministerin Baerbock“, titelte zerknirscht die Zagreber Zeitung „Jutarnji List“. Vom „Fiasko in Berlin“ schrieb das tportal.hr.

Kroatiens Außenminister versuchte, sich zu verteidigen: „Wir Minister begrüßen uns als Kolleginnen und Kollegen immer sehr herzlich.“ Aber „vielleicht“ sei es ein „unpassender Moment“ gewesen, räumt der frühere Botschafter in Berlin immerhin zerknirscht ein: „Wenn jemand etwas Schlechtes darin sehen sollte, entschuldige ich mich bei denjenigen, die das so aufgefasst haben.“

Mehr lesen Kuss für deutsche Amtskollegin Baerbock: Kroatiens Außenminister entschuldigt sich

In der Heimat gerät der Minister zunehmend in Bedrängnis. Schon zuvor schaffte er bei der jüngsten Umfrage des CRO-Demos­kop-Instituts im Oktober erstmals den Sprung in die Top drei der unpopulärsten Politiker. Seine schlechten Popularitätswerte haben mit seiner „Vergesslichkeit“ bei der Offenlegung seines Privatvermögens zu tun, zu der in Kroatien alle Würdenträger verpflichtet sind. So versäumte er es, seine Einnahmen aus der von seinem Vater geerbten Beteiligung an dem auf Biogas und Tierkadaververwertung spezialisierten Agrarkonzern Agroproteinka zu vermelden. Seit seinem Amtsantritt 2019 strich der vergessliche Minister immerhin Dividenden in Höhe von 2,1 Millionen Euro ein.

Abgeschmettertes Misstrauensvotum

Weil die Regierung dem Familienunternehmen wegen des erhöhten Arbeitsaufwands in der grassierenden Schweinepest in Slawonien zusätzliche Millionenzuschüsse gewährte, witterte die Opposition einen Interessenkonflikt – und reichte im Oktober ein Misstrauensvotum gegen Grlić Radman ein. Schließlich wurde der Antrag mit Hilfe der konservativen Regierungsmehrheit abgeschmettert. Sein Amt als Außenminister bereite ihm so viel Freude, dass er es gerne noch „hundert Jahre“ ausüben würde, sagte hernach freudig der Karrierediplomat.