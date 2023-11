Anleihen? Viele wissen gar nicht mehr, was das ist

Junge Anleger erleben zum ersten Mal hohe Zinsen und interessieren sich für Anleihen. Doch auch diese bieten Fallstricke.

Anleihen? Was soll das sein? Junge Anleger erleben zum ersten Mal, dass es wieder so etwas wie Zinsen gibt. Inzwischen haben sie Erfahrungen mit Aktien, ETFs und Kryptowährungen. Die Empfehlung, dass man im Depot einen gewissen Anleiheanteil haben sollte, ist ihnen oft unbekannt. Doch sollte man das überhaupt? Wer gut essen will, sollte Aktien kaufen, wer gut schlafen will, Anleihen, sagte einmal Börsenlegende André Kostolany.