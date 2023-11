Start der Wiener Weihnachtsmärkte

Insgesamt gibt es heuer 14 Weihnachtsmärkte mit 777 Ständen in Wien.

Eben erst ist der (wettertechnisch langgezogene) Sommer vorbei, da startet schon die Weihnachtssaison. In Wien eröffnet mit Freitag, 10. November, der erste Christkindl- und Weihnachtsmarkt. Natürlich auf dem Wiener Rathausplatz, der heuer erstmals mit neuen Standlern bespielt wird.

In kaum einer anderen europäischen Stadt gebe es mehr Weihnachtsmärkte als in Wien, teilte man seitens des Wiener Marktamts in einer Aussendung mit. Insgesamt gibt es heuer 14 Märkte. Auf ihnen sind wiederum 777 Stände zu finden, davon 179 Gastrostände, der Rest verkauft Christbaumschmuck, Geschenke wie Kerzen, Seifen, Duftsteine, Schmuck etc. Bei den Gastroständen dominieren freilich Glühwein und Punsch in jeder Variation und Essen wie Brezen, Kaiserschmarren etc.

„Wie jedes Jahr wurden die Christkindl- und Weihnachtsmärkte vom Marktamt bewilligt und werden alle ebenso kontrolliert“, heißt es weiter in der Aussendung. Außerdem werden Lebensmittelproben gezogen. Aufgrund der strengen Kontrollen habe es im letzten Jahr kaum Beanstandungen bei den Wiener Weihnachts- und Christkindlmärkten gegeben.

Der erste Markt 1722

Die Geschichte der Adventmärkte ist lang: 1722 fand erstmals in Wien auf der Freyung der Nikolo-, Weihnachts- und Krippenmarkt statt. 120 Jahre später wurde dieser Markt vom Marktamt auf den Platz Am Hof übersiedelt. Im Jahr 1903 wurden die Standbauten erneuert, und der Christkindlmarkt erhielt erstmals eine elektrische Beleuchtung. Im Jahr 1918 wurde der Markt auf den Stephansplatz und 1975 schließlich auf den Rathausplatz verlegt. Seit den 1980er-Jahren werden in Wien immer mehrere Weihnachtsmärkte vom Marktamt bewilligt und abgehalten. (red.)