Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Jordanien wirft offenbar Hilfsgüter über Gazastreifen ab: Jordaniens Luftwaffe hat offenbar ein Hilfspaket für ein Feldlazarett im Gazastreifen abgeworfen. Israels Militär verstärkt seine Angriffe auf das Gebiet - es hat den Gazastreifen bei ihrer Bodenoffensive nach eigenen Angaben in zwei Teile gespalten. CIA-Chef William Burns ist heute im Nahen Osten zu Besuch. Mehr dazu in unserem Nahost-Ticker.

Die Metaller streiken: Von heute früh bis Mittwoch wird es in der überwiegenden Zahl der Betriebe der Metalltechnischen Industrie zu stundenweisen Warnstreiks kommen. Was genau ist geplant? Mehr dazu.

Ein Naturspektakel am Nachthimmel: Nordlichter über den Alpen sind selten. In der Nacht auf Montag waren sie zu sehen – bereits das zweite Mal in diesem Herbst. Wie entstehen Polarlichter? Mehr dazu.

Wie Babler die SPÖ nach links rücken will: Beim Parteitag am kommenden Wochenende will Andras Babler die SPÖ inhaltlich auf Linie bringen. Er fordert ein Pilotprojekt für die Arbeitszeitverkürzung, das Nachholen von Feiertagen und einen Rechtsanspruch auf kostenlose Kinderbetreuung. Mehr dazu.

Österreich sucht den Wettbewerb: Der Mangel an Fachkräften ist hinlänglich bekannt – der Österreichische Infrastrukturreport 2024 zeigt auf, dass er die Wettbewerbsfähigkeit kostet. Mehr dazu.

Benkos Stoff für den Wahlkampf: Eine Absurdität: Wenn sich jemand zurückziehen soll, der gar keine formale Funktion hat. Weit brisanter sind aber Benkos enge Verbindungen zu den Parteien. Die Morgenglosse.

Nestroy-Preise für Ruiz und Maertens: Im Wiener Volkstheater sind gestern zum 24. Mal die Nestroy-Preise vergeben worden. Die Schauspielpreise gingen an Michael Maertens und Saioa Alvarez Ruiz. Tomas Schweigen erhielt die Auszeichnung für „Beste Regie“. Der Publikumspreis ging an Nick Romeo Reimann, der seine Dankesrede für ein politisches Statement nutze. Mehr dazu.