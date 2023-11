Im März ist man, was die Gartensaison angeht, eh schon wieder im Leo.

Ach ja! Ich muss den Rasenmäher noch hineinräumen, die Gartensessel und die Hängematte. Man könnte sagen, rund um Halloheiligen wird es aber auch Zeit. Aber ich denke mir eher, ob es sich dieses Jahr überhaupt noch auszahlt. Weihnachten kommt eh immer so schnell daher, und danach muss nur noch der Jänner und der Februar überstanden werden. Im März ist man, was die Saison angeht, eh schon wieder im Leo. Der Haken an diesem Gedanken (neben der Tatsache, dass der Rasenmäher das nicht überleben wird): Es ist das Gegenteil von carpe diem. „Übertauche den Winter“ hätte Horaz als Einstellung gar nicht gefallen. Andererseits haben die Römer, weder die jungen noch die alten, eine Ahnung von so einem österreichischen Winter. Dunkel, kalt, nass, brrrrr.

Mit 28 Grad Anfang November (bitte jetzt gleich nachschauen in der Wetterapp), da kann man natürlich leicht g’scheit daherreden von wegen besser im Augenblick leben und so. Übrigens: Wir haben neulich den Jüngsten von einem ins andere Zimmer übersiedelt. Und beim Ausmisten sind auch einige Fidget Spinner aufgetaucht. Ich weiß ja nicht, ob Sie sich noch erinnern, aber um die gab es vor ein paar Jahren einmal einen totalen Hype. Von einem Tag auf den anderen gab es das Fingerspielzeug zu kaufen, in allen Farben, Formen und Materialien. Der Spinner war gut für die Nerven, gegen ADHS und überhaupt sehr lustig. Bemerkenswert dabei: ein durch und durch analoges Spielzeug, das fast jedes Kind haben wollte. Einen davon habe ich mir neulich eingesteckt und spiele ­seither dauernd damit herum. Das hilft mir sehr, im Moment zu ­bleiben. Sogar während Videokonferenzen. Und jetzt werde ich den Rasenmäher reintragen. Und die Gartenmöbel. Auch dieser Moment wird vorbeigehen. ( Die Presse Schaufenster , 3.11.2023)

