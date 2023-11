Metallerstreik: Blockade der Triester Straße

Die Metaller begehen ihren Streikauftakt mit einer Sperre der Triester Straße, Höhe Wienerbergstraße. Der Stau reicht bis zum Matzleinsdorfer Platz zurück. Tendenz steigend. Verkehrsexperten empfehlen großräumig auszuweichen.

Sie haben es angekündigt: Von Montagfrüh bis Mittwoch wird es in der überwiegenden Zahl der Betriebe der Metalltechnischen Industrie zu stundenweisen Warnstreiks kommen. Den Streikauftakt am Montag in der Früh in Wien bekommen nun einige Autofahrerinnen und Autofahrer zu spüren. Denn der findet auf der Triester Straße auf Höhe Wienerbergstraße statt, die Straße ist seit 06:30 Uhr, Fahrtrichtung Vösendorf, gesperrt. Das Ende ist für etwa 10:30 Uhr vorgesehen.

Die Staus reichen bereits bis zum Matzleinsdorfer Platz zurück, berichtet der ÖAMTC. Tendenz steigend. Auch auf der Raxstraße in Richtung Triester Straße müssen Verkehrsteilnehmende mit Zeitverlusten rechnen. Die Verkehrsexperten empfehlen großräumig, wie beispielsweise über die Laxenburger Straße, auszuweichen. (red)