Ryanair zahlt erstmals Dividende

Europas größte Billigfluggesellschaft profitiert vom wachsenden Verkehrsaufkommen und wird erstmals eine Dividende von 400 Millionen Euro ausschütten. Rund ein Viertel des Jahresgewinns soll an die Aktionäre abgeben werden.

Europas größter Billigflieger Ryanair rechnet nach einem starken Sommerquartal auch für das laufende Geschäftsjahr mit mehr Gewinn. In den zwölf Monaten bis Ende März 2024 dürfte der Überschuss 1,85 bis 2,05 Milliarden Euro erreichen, teilte das irische Unternehmen am Montag in Dublin mit. Im Vorjahr hatte Ryanair unter dem Strich 1,3 Milliarden Euro verdient und sich bisher keine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr zugetraut.

Nun will die Gesellschaft ihre Aktionäre künftig mit regelmäßigen Dividenden an ihrem Geschäftserfolg teilhaben lassen.

Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende März sollen in zwei gleich großen Tranchen insgesamt 400 Millionen Euro oder 35 Cent je Aktie an die Anteilseigner fließen. In den Folgejahren will Ryanair jeweils 25 Prozent des um Sondereffekte bereinigten Vorjahresgewinns als Dividende ausschütten. Außerdem seien wie in der Zeit vor der Coronapandemie Sonderdividenden und Aktienrückkäufe denkbar, hieß es weiter.

Umstatzsteigerung um 23 Prozent

Im zweiten Geschäftsquartal von Juli bis September 2023 steigerte Ryanair den Umsatz dank stärkerer Nachfrage und höherer Ticketpreise im Jahresvergleich um 23 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro. Während die Zahl der Fluggäste um 11 Prozent zunahm, zogen die Ticketpreise um 14 Prozent an. Unter dem Strich stieg Ryanairs Gewinn um mehr als 40 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. Bereinigt um eine Sonderbelastung aus dem Vorjahr belief sich der Anstieg auf 26 Prozent.

Gleichzeitig warnte der Billigflieger, dass eine deutlich höhere Treibstoffrechnung und Verzögerungen bei der Auslieferung von Flugzeugen der Boeing Co. negative Auswirkungen hätten. Laut Ryanair könnten bis zu 10 der 57 Boeing 737 Max-Flugzeuge, die für den Sommer 2024 erwartet werden, bis zum Winter nächsten Jahres verschoben werden. Die Fluggesellschaft äußerte ihre Enttäuschung über Lieferverzögerungen, die sie gezwungen haben, ihren Winterflugplan zu kürzen.(APA/Bloomberg)