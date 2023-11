Informationstag am 10. November 2023

Interessierte werden am Infotag am 10. November über Studiengänge, mögliche Berufsfelder und das Studierendenleben informiert.

Interessierte werden am Infotag am 10. November über Studiengänge, mögliche Berufsfelder und das Studierendenleben informiert. FH OÖ

Die vier Fakultäten der FH OÖ stellen ihre über 70 Bachelor- und Masterstudiengänge vor.

Sie möchten wissen, welcher Studiengang am besten Ihren Fähigkeiten und Berufswünschen entspricht? Sie wollen mehr über das Studienangebot der FH OÖ erfahren und einen persönlichen Einblick ins Studierendenleben bekommen? Dann ist der Infotag der FH OÖ die beste Möglichkeit, diese Informationen aus erster Hand zu erhalten! An den vier Fakultäten ist für jede*n der passende Studiengang dabei – über 70 Bachelor- und Masterstudiengänge stehen zur Auswahl!

Die praxisorientierte Ausrichtung der angebotenen und mehrfach top-gerankten Studiengänge und das internationale Netzwerk der FH OÖ bieten hervorragende Karriereaussichten und die Möglichkeit, weltweit Kontakte zu knüpfen. Zudem besteht für alle, die während des Studiums gern internationales Flair erleben möchten, die Chance, einen der elf englischsprachigen Studiengänge zu wählen oder ein Auslandssemester an einer der rund 260 Partnerhochschulen bzw. ein Double- oder gar Triple-Degree-Programm zu absolvieren. Dies liegt ganz in der Entscheidung des*der Studieninteressierten.

Auch das Center of Lifelong Learning (CoL3) informiert über Weiterbildungsmöglichkeiten und den Studienbefähigungslehrgang (SBL). Nach erfolgreicher Absolvierung des SBL wird ein Studienantritt auch ohne Matura ermöglicht. Informationsmöglichkeiten werden an den einzelnen Fakultäten entweder als Kurzvortrag oder an Infoständen angeboten.

Informatik, Kommunikation und Medien

Der Campus Hagenberg fokussiert Lehrinhalte aus Informatik, Kommunikation und Medien im Fokus. Zahlreiche Unternehmer*innen starteten hier aus dem „Silicon Valley Österreichs“ ihre erfolgreichen Start-ups. Von der Software-Entwicklung für den Kampf gegen Cybercrime und Krankheiten über die Kreation von virtuellen Welten, Hollywood-reifen Animationen, Apps und Games bis zur Computertechnik für die Fahrzeuge der Zukunft: Am Campus Hagenberg werden Expert*innen für Software, Artificial Intelligence Solutions, Informationssicherheit, Games, Animationen und Social Media ausgebildet.

Medizin und Soziales

Am Campus Linz wiederum dreht sich alles um die Themen Medizintechnik, Non-Profit-Management und Soziale Arbeit. Die gesellschaftliche Weiterentwicklung steht dabei im Vordergrund. Interkulturelle soziale Arbeit und soziale Innovationen leisten einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Weiterentwicklung. Dazu befassen sich die Studierenden in Linz mit Technik, die Leben rettet.

Wirtschaft und Management

Manager, Macher und Leader – mit einem Studium am Campus Steyr steht einer internationalen Karriere nichts im Weg. Studierenden wird Know-how und Fachwissen in den Bereichen Controlling, Finanzwesen, Digital Business, Marketing und Sales, Prozessmanagement und Business Intelligence, Logistik oder Unternehmensführung vermittelt. Englischsprachige Studiengänge, ein Semester an einer Partnerhochschule in Europa, Asien, Australien, Amerika oder das Berufspraktikum im Ausland geben das nötige Rüstzeug.

Technik und Natur

Nachhaltigkeit ist der Schlüssel für unsere Zukunft. Am Campus Wels erhalten die Studierenden das Rüstzeug, neue technische Lösungen zu entwickeln, die immer eines im Blick haben: unsere gemeinsame Zukunft. Egal ob nachhaltige Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion, erneuerbare Energien, Elektromobilität, neuartige Materialien, moderne Produktionsprozesse, Gebäudeökologie, Abgas- und Abwasserreinigung – als Spezialist*in für technische und nachhaltige Innovationen ist man für die Zukunftsthemen optimal vorbereitet.