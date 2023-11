Ein Rating und das Recht, Bonität zu vermarkten 

Gerade in wirtschaftlich turbulenten, von Unsicherheit geprägten Zeiten, ist es für Unternehmen essenziell, ein professionelles Risikomanagement in die täglichen Abläufe zu integrieren. Einen Teil dieser Routine sollte die Bonitätsprüfung von Neu- aber auch Bestandskunden darstellen. „Als KSV1870 raten wir, vor jedem Geschäftsabschluss den potenziellen Kunden präzise unter die Lupe zu nehmen. Insbesondere bei sehr hohen Auftragsvolumen ergibt es Sinn, genauer hinzusehen“, erklärt Ricardo-José Vybiral, CEO der KSV1870 Holding AG. Professionelle und vor allem objektive Aussagen über die finanzielle Zuverlässigkeit liefert das KSV1870 Rating.

Vielzahl von Infoquellen

Auf Basis objektiver Informationen und mit über 150-jähriger Erfahrung als Gläubigerschutzverband entwickelt der KSV1870 seit Jahrzehnten treffsichere Beurteilungsmodelle und Ratings zur Einschätzung der Bonität von Personen und Unternehmen. Je nach Datenlage kommen dafür unterschiedliche statistische Modelle zum Einsatz. Die Daten werden rasch und vollautomatisch verarbeitet, zusätzlich recherchieren Experten in ganz Österreich, um die Ergebnisse zu verfeinern.

Individuell nach Bedarf wird dabei eine Vielzahl von Quellen verwendet, etwa das Firmenbuch und Gewerbeberechtigungsdaten, Bilanz- und Inkassodaten sowie Insolvenzinformationen. Anlassbezogen werden zudem Informationen aus der Selbstauskunft vom Unternehmen, Referenzinformationen von Lieferanten und Geschäftspartnern sowie Grundbuchdaten herangezogen. All dies fließt in die KSV1870 Bewertung ein.

Auskunftsstarke Zahl

Mit den KSV1870 Rating-Modellen wird also bewertet, wie hoch das Risiko bei einer Geschäftsverbindung ist. Die Bewertung liefert eine dreistellige Ratingzahl, die Auskunft über das Risiko und die Wahrscheinlichkeit einer Insolvenz gibt. Die Bandbreite reicht von 000 (bedeutet: Keine aktuelle Berechnung des Risikos) bis 700 (= Insolvenz). Ein Zahlenbeispiel und seine Interpretation: Führt die Bewertung zu einem KSV1870 Rating von 300, so beträgt die Ausfallswahrscheinlichkeit dieses Unternehmens 0,18 Prozent. Das Risiko ist demnach gering, und aus Bonitätsgründen spricht nichts gegen eine Aufnahme einer Geschäftsbeziehung.

Mehr als nur eine Zahl

Wenn sich ein Interessent im Vorfeld eines Geschäfts über die Bonität seines Vertragspartners informieren will, erfüllt der KSV1870 also die Rolle des neutralen Dritten, der auf Fakten basierend das Rating in Form einer dreistelligen Kennzahl erstellt. Mit der Produkteinführung des BonitätsLabels geht der KSV1870 nun einen Schritt weiter. Unternehmen erhalten damit die Chance, ihre Bonität selbst zu vermarkten und einem breiten Kreis zugänglich zu machen.

„Bisher war das Unternehmen, dessen wirtschaftliche Gebarung beim KSV1870 durch eine Auskunft abgefragt wurde, in einer eher passiven Situation. Mit dem BonitätsLabel geben wir die Datenhoheit verstärkt in die Hände des Unternehmens“, erklärt Gerhard Wagner, Geschäftsführer der KSV1870 Information, den Paradigmenwechsel. Die Käufer erwerben dabei das Recht, das eigene KSV1870 Rating für ein Jahr in ihren Medien und Publikationen zu veröffentlichen. Über einen QR-Code, den der KSV1870 in verschiedenen Layouts zur Verfügung stellt, gelangen Geschäftspartner oder Interessenten des Unternehmens zu dessen tagaktuellem Rating. Die Betriebe „outen“ sich damit und machen ihre Bonität allen zugänglich – und zwar zu einem Zeitpunkt ihrer Wahl.

„Auf diese Weise belegen sie ihre Verlässlichkeit mithilfe eines Bonitätsnachweises, der transparent kommuniziert wird. Sinn und Zweck des BonitätsLabels ist es, Vertrauen im Markt zu erzeugen, um Kaufentscheidungen zu forcieren, die eigene Werbung bzw. das Image positiv zu verstärken, Bewerber zu überzeugen und Partnerschaften zu stärken. In Sachen Transparenz bedeutet das einen ordentlichen Schub. Ein Aspekt, der im harten Wettbewerb erfolgsentscheidend sein kann“, ist Wagner überzeugt.