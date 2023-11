Arsenal: Vom Handwerk des Kriegs zur Kunsterhaltung

Was ist eine Ballonhalle? Eine Nachschau unweit des Landstraßer Gürtels.

Was erzählen Gebäude über ihre Funktion? Die Antwort scheint aufs Erste simpel: Schlösser oder Kirchen allein an ihrem Äußeren zu erkennen, dazu braucht’s schließlich keine akademische Expertise. Schwieriger wird’s schon, wenn’s um alltäglichere Kubaturen geht: Worin gewohnt oder amtsgesessen, worin geschult oder geheilt wird, das allein an einer Fassade abzulesen und von dem je anderen zu unterscheiden, fällt nicht immer leicht.