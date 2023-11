Fernsehmoderator Hans Meiser ist tot

Der 77-Jährige war eine der bekanntesten Persönlichkeiten im deutschen Privatfernsehen.

Hans Meiser ist tot. Der deutsche Fernsehmoderator ist bereits vergangene Woche im Alter von 77 Jahre gestorben. Das bestätigte Meisers Geschäftspartner Harald Thoma am Montag der dpa, zuvor hatte die „Bild“ berichtet. So sei er in der Nähe von Scharbeutz (Schleswig-Holstein) „unerwartet an Herzversagen gestorben“.

In den 1990er Jahren war Hans Meiser einer der bekanntesten Moderatoren im deutschen Privatfernsehen. Mit seiner Talkshow „Hans Meiser“ war er achteinhalb Jahre lang im Nachmittagsprogramm auf RTL vertreten. In Spitzenzeiten erreichte er damit in Deutschland 40 Prozent Marktanteil. Und lieferte eine Vorlage für eine Nachmittags-Talkshow, die mehrere Sender kopierten.

Bei RTL plus gehörte er zu den Pionieren, war schon zum Start 1984 Anchorman in Nachrichtensendungen. Später übernahm er auch zahlreiche andere Sendungen. Unter anderem moderierte er von 1992 bis 2006 die Sendung „Notruf“ oder die Pannenshow „Life! Dumm gelaufen“.

Hans Meiser war gerade in den 1990ern so bekannt, dass ihm Talkmaster Stefan Raab sogar eine eigene Signation widmete, die er in seinen Sendungen immer wieder abspielte. (eko)