„Schlitzaugen-Virus“ auf oe24.tv: Keine Frage der Meinungsfreiheit

Stefan Petzner hatte in einem Live-Interview „zu Hass auf Grund von Rasse und Nationalität anstachelt“, wie das Bundesverwaltungsgericht festgestellt hatte. Oe24.tv sah sich in der Meinungsfreiheit beschränkt. Zu Unrecht, sagt der VfGH. Denn der Moderator motivierte Petzner.

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat eine Beschwerde des Privatsenders oe24.tv dagegen, sich nicht ausreichend gegen verhetzende Aussagen in einem Live-Interview distanziert zu haben, abgewiesen. Der Sender wollte damit eine Aufhebung einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in dieser Sache erreichen. In der Sendung „Fellner! Live“ vom 26. Mai 2020 hatte Ex-BZÖ-Politiker Stefan Petzner im Zusammenhang mit der Coronapandemie von einem „Schlitzaugen-Virus“ gesprochen.

Petzner hatte „die Chinesen“ und ihre Regierung für den Ausbruch des Coronavirus verantwortlich gemacht. Das Bundesverwaltungsgericht hatte, der KommAustria folgend, festgestellt, dass das live ausgestrahlte und auf der Website zur Verfügung gestellte Video „zu Hass auf Grund von Rasse und Nationalität anstachelt“, womit gegen das Audiovisuelle Mediendienste-Gesetz verstoßen worden sei. Petzner selbst war am Wiener Landesgericht für Strafsachen aufgrund seiner Aussagen wegen Verhetzung verurteilt worden.

Moderator relativierte Petzner nicht, sondern motivierte ihn

Der VfGH erkennt in der Feststellung des Bundesverwaltungsgerichts keine Verletzung des Grundrechts auf freie Meinungsäußerung für den Sender, wurde am Montag mitgeteilt. Zwar gehöre es zur Aufgabe von Massenmedien, in einer demokratischen Gesellschaft vertretene Meinungen öffentlich sichtbar zu machen. Dennoch tragen das Medienunternehmen eine gewisse redaktionelle Verantwortung, in dem etwa Meinungsäußerungen im „Gesamtkonzept der Sendung“ relativiert werden. Dieser Verantwortung sei der Moderator im betreffenden Fall nicht nachgekommen, sondern haben seinen Studiogast zusätzlich motiviert, seine Aussagen zuzuspitzen. Dementsprechend sei die Einschätzung des Bundesverwaltungsgerichts „verfassungsrechtlich unbedenklich“.