US-Außenminister Blinken zu Gesprächen in der Türkei

Blinken und Fidan beim Handshake in Ankara am Montag. Ein gemeinsames Statement oder Pressekonferenz gab es nicht. APA / AFP / Adem Altan

Blinken traf seinen türkischen Amtskollegen Hakan Fidan. Allerdings waren weder eine Pressekonferenz noch ein Treffen mit Präsident Erdoğan geplant. Die Türkei positionierte sich zuletzt klar aufseiten der Palästinenser.

US-Außenminister Antony Blinken hat im Rahmen seiner mehrtägigen Nahost-Reise seinen türkischen Amtskollegen Hakan Fidan in Ankara getroffen. Die beiden Minister der Nato-Partnerstaaten kamen laut der Nachrichtenagentur Anadolu am Montagvormittag zu Gesprächen zusammen.

Blinken sagte, er habe am Montag mit seinem Amtskollegen Fidan über Bemühungen gesprochen, die humanitären Bemühungen in Gaza auszuweiten und eine Ausbreitung des Konflikts in der Region zu verhindern. Blinken sagte am Flughafen in Ankara, es werde sich in den kommenden Tagen zeigen, dass die humanitäre Hilfe erheblich ausgeweitet werden könne.

US-Außenminister Antony Blinken spricht mit der Presse nach seinen Treffen mit türkischen Amtskollegen, als er am 6. November 2023 vom Flughafen Ankara-Esenboga abfliegt. Reuters / Jonathan Ernst

Auch andere Themen besprochen: Ukraine, Schweden/Nato

Das zu besprechende Themenfeld der beiden Außenminister ist groß. Blinken erklärte, auch die Ukraine-Hilfe sei Thema gewesen. Laut türkischem Außenministerium haben die beiden Minister auch über Schwedens Nato-Mitgliedschaft gesprochen.

Ein Treffen Blinkens mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdoğan, der Israels Vorgehen im Gazastreifen kürzlich als „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ verurteilt hatte, stand ebenfalls nicht auf dem Plan. Blinken hatte auf seiner Reise zuvor unter anderem in Israel, Jordanien und im Irak Gespräche geführt. (APA)