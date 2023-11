Auszeit im Unesco-Weltkulturerbe Djerba

(c) beigestellt

Sport . . .

Die größte grüne Oase auf Djerba ist der 27-Loch-„Djerba Golf Club“, das Golfparadies liegt direkt am Meer unter schattigen Palmenhainen und ist ganzjährig bespielbar. Im Clubhouse genießt man das herrliche Panorama und frische mediterrane Küche mit Fischspezialitäten.

. . . und Street-Art

Mehr als hundert Street-Art-Künstler haben im kleinen Dorf Erriadh „Hara Sghira“ ihre Handschrift auf weißgetünchten Fassaden, Mauern und Gassen hinterlassen. Erriadh hatte touristisch wenig Bedeutung, bis im Sommer 2014 eines der wichtigsten künstlerischen Projekte „Djerbahood“ diese fast vergessene Kleinstadt mitten in Djerba in wenigen Wochen zu einem Museum unter freiem Himmel verwandelt hat. „Es ist ein einzigartiges künstlerisches Abenteuer in der Welt urbaner Kunst und eine überschäumende Bewegung in einem sich entwickelnden Land“, beschreibt Mehdi Ben Cheikh, Gründer des Projekts „Djerbahood“, diesen sehenswerten Ort. Geheimtipp ist es längst keiner mehr, auch wenn man selten auf Touristen in den verwinkelten Gassen.

Erfahren Sie mehr bei der „Presse“-SCHAU von 10. bis 12. November in der Marx Halle Wien.