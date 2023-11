Jamaika: Naturschönheiten und Lebensfreude 

(c) Jamiaca Tourist Board

Jamaika ist mehr als nur eine Insel, Jamaika ist eine Lebensart. (c) Jamiaca Tourist Board

Inmitten des glitzernden Karibischen Meeres liegt Jamaika. Eine Insel, auf der das Leben in einem Rhythmus aus pulsierender Musik, lebendiger Kultur und atemberaubender Natur schwingt.

Jamaika strahlt eine einzigartige Lebensfreude aus, die ansteckend ist. Die entspannte Atmosphäre, das lebendige Treiben auf den Straßen und die Herzlichkeit der Einheimischen machen den Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis. Nicht zuletzt sorgt die berühmte Reggae-Musik für das entspannte karibische Feeling: „Come to Jamaica and feel all right.“

Abenteuer warten

Von den majestätischen Blue Mountains bis zu den üppigen Regenwäldern und den malerischen Wasserfällen bietet Jamaika eine überwältigende Naturvielfalt. Wer möchte, kann in einer fluoreszierenden Lagune schwimmen, die durch Mikroorganismen nachts zu leuchten beginnt, einen Wasserfall von unten bis oben erklettern oder echten Krokodilen begegnen.

Die jamaikanische Küche ist als eine der besten Küchen der Welt bekannt. Sie ist würzig und enthält viele frische Zutaten. Die kulinarischen Köstlichkeiten wie Jerk-Gerichte, frischer Fisch und exotische Früchte machen Jamaika zu einem wahren Paradies für Genießer und garantieren eine wahre Geschmacks­explosion.

Entspannung im Paradies

Jamaika bietet sowohl Abenteuer als auch Entspannung: Eine faszinierende Unterwasserwelt lädt zum Schnorcheln ein und an den paradiesischen Stränden lässt sich wunderbar entspannen.

Information (c) Scott G Toepfer Jamaika ist die drittgrößte Insel der Karibik und bietet landschaftlich viel Abwechslung: paradiesische Strände, Klippen mit Bergen von bis zu 2256 m Höhe, Flüssen und Wasserfällen. Doch es ist auch die faszinierende Kultur, die Jamaika zu einem ganz besonderen Reiseziel macht. Durch Reggae Stars wie Bob Marley oder Shaggy ist Jamaikas Musik weltberühmt. Im Film „Cool Runnings“ oder bei Olympischen Spielen waren der „Spirit“ und die Hartnäckigkeit der Jamaikaner auch schon zu bewundern. Bei der Suche nach der geeigneten Unterkunft hat man auf Jamaika die Qual der Wahl: vom All-inclusive-Hotel, Luxusresort, Gästehaus bis zur Privatvilla – alles ist möglich. Direktflüge nach Montego Bay (MBJ): mit Edelweiss ab Zürich, mit Condor ab Frankfurt. Jamaika wird auch von den gängigen Kreuzfahrtunternehmen angesteuert. Für touristische Aufenthalte unter 90 Tagen ist kein Visum notwendig, der Reisepass muss mindestens noch sechs Monate gültig sein. Vor der Reise sollte das Einreiseformular online unter enterjamaica.com ausgefüllt werden. Mehr erfahren Sie auch bei der „Presse“-SCHAU von 10. bis 12. November in der Marx Halle Wien.