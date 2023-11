Wiener ÖVP: Parteirebell gewinnt Machtkampf

Der türkise Parteirebell Friedrich Nikolaus Ebert hat den Machtkampf gewonnen und wird am Dienstag zum neue Bezirksvorsteher von Hietzing designiert.

Der ÖVP-interne Kampf um den Posten des Bezirksvorstehers in Hietzing ist aus dem Ruder gelaufen, mit einer überraschenden Entscheidung.

Es ist der Tag der Entscheidung im Machtkampf um die Führung der türkisen Hochburg Hietzing, der die gesamte Wiener ÖVP und Parteichef Karl Mahrer in die Bredouille gebracht hat: Am Dienstag wird über die Nachfolge der Hietzinger Bezirkschefin Silke Kobald entschieden, die sich überraschend zurückgezogen hat. Auf der einen Seite steht Johanna Sperker, die vom Parteivorstand als Nachfolgerin designiert wurde. Auf der anderen Seite Parteirebell Friedrich Nikolaus Ebert, der den Beschluss ignoriert und selbst Bezirksvorsteher werden möchte.

Am Montagnachmittag die große Überraschung: Nach „Presse“-Informationen konnte sich Ebert im Kampf um den Top-Job in Hietzing durchsetzen. Er wird damit am Dienstag von der ÖVP-Fraktion zum Bezirksvorsteher von Hietzing gewählt.

Zuvor hieß es: „Die Verhandlungen zwischen beiden Fraktionen sind gescheitert.“ Nachdem Ebert eine Mehrheit im Klub der Bezirks-ÖVP hinter sich hat, kann die Landespartei seine Wahl zum neuen Bezirksvorsteher von Hietzing nicht mehr verhindern. Als Reaktion wurde Ebert von der Landespartei mit einem Parteiausschluss gedroht. Das wurde allerdings in der Präsidiumssitzung verworfen.