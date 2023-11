Wie geht es dem Standort Oberösterreich?

Ich möchte jetzt ein Beispiel bringen. Meine Industriegruppe hat viele global verteilte Standorte. Die jährlichen Arbeitgeberkosten für Blue Collar, also für Produktionsmitarbeiter, liegen in Deutschland etwa bei 56.000 bis 57.000 Euro. In Österreich sind wir derzeit bei 54.000 Euro, in der Slowakei bei 27.000 und in Bulgarien und in China bei 14.000 Euro. Bei meinem strategischen Partner in Indien sind es 8000 Euro, dort wird allerdings auch samstags gearbeitet. Jetzt können Sie sich diesen Wettbewerb vorstellen. Wenn wir in die beginnende Gehalts- und Lohndiskussion einsteigen, habe ich Verständnis, dass bei dieser hohen Inflation der Arbeitnehmer einen Ausgleich haben möchte. Ich habe aber wenig Verständnis, wenn Wirtschaftsforscher sagen, zehn oder elf Prozent sind eine moderate Forderung bei der Erhöhung der Löhne und Gehälter. Diese Inflation ist für mich keine moderate, sondern eine dramatische, die sich bei den Löhnen und Gehältern auswirkt.