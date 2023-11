„Schwellenländeraktien sind günstig bewertet“

Unser Team im Global-Investment-Research-Bereich (GIR) rechnet derzeit mit einem BIP-Wachstum von 3,9 Prozent in den Schwellenländern. Am schwächsten dürfte der Zuwachs mit geschätzten 1,6 Prozent in Lateinamerika ausfallen, am höchsten in Asien (ex Japan), wo das BIP im kommenden Jahr um gut 4,6 Prozent wachsen dürfte.