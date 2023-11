Immobilienpreise sinken zum vierten Mal in Folge

Die Preise für Wohnimmobilien lassen abermals nach, wenn auch nicht mehr so stark wie zuletzt. Aber eine Objektart stürzt kräftiger ab. Und das wird sich so schnell nicht ändern.

Wien. Es geht weiter bergab am Immobilienmarkt. Die Preise für Wohneigentum sind im Sommer zum vierten Mal in Folge gefallen. Ende des vergangenen Jahres hatten die Preise bereits den größten Rückgang seit mehr als einer Dekade erlebt. Nach 18 Jahren Boom hatte das Jahr 2022 eine scharfe Kehrtwende am Markt eingeläutet.

Nun weist die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) für das dritte Quartal im Jahr 2023 einen Rückgang für ganz Österreich von 2,9 Prozent aus. In Wien sind die Preise sogar um vier Prozent gefallen.

Die einen fallen, andere steigen