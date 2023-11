Der süße Trost des Johann Sebastian Bach

Das Bach Consort Wien und Rubén Dubrovsky im Musikverein: ergreifend.

Seit 1999 sind das Bach Consort Wien und Rubén Dubrovsky fester Bestandteil der heimischen Alte-Musik-Szene. Das Repertoire des in Buenos Aires geborenen und in Wien lebenden Dirigenten und Cellisten Dubrovsky (seit September ist er auch Chefdirigent des Gärtnerplatztheaters München) ist breit. Mit charmant präsentierten Informationen eröffnete er am Sonntag das Konzert im voll besetzten Brahms-Saal im Wiener Musikverein. Warum passiert das eigentlich nicht häufiger? Publikum und Bühne rücken augenblicklich näher zusammen, wenn die Ausführenden zu den gespannt Wartenden sprechen.