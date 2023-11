Ein Millionär wird Oberbürgermeister von Sofia

Der Regierungskandidat Wassil Tersiew setzt sich nur knapp gegen die Konkurrentin der sozialistischen Opposition durch.

Im EU-Land Bulgarien ist trotz massiver Proteste der Regierungskandidat Wassil Tersiew zum Oberbürgermeister der Hauptstadt Sofia gewählt worden. Der 45-jährige Unternehmer erhielt als Bewerber des prowestlichen Bündnisses aus der Partei „Wir setzen den Wandel fort“ (PP) und der reformorientierten Partei Demokratisches Bulgarien (DB) bei der Stichwahl am Sonntag 48,17 Prozent der Stimmen, wie die Zentrale Wahlkommission am Montag mitteilte.

Damit lag der Millionär Tersiew knapp vor der Kandidatin der oppositionellen Sozialisten, Wanja Grigorowa. Die Wirtschaftsberaterin bei einer großen Gewerkschaft kam auf 46,92 Prozent. Soziologen sehen in der Hauptstadt ein Protestvotum gegen die Regierung: „Sofia protestiert gegen die westliche Mainstream-Narrative“, sagte der Exekutivdirektor von Gallup International Balkan, Parwan Simeonow, in der Wahlnacht. Sofia werde zum „politischen Synonym“ für die Polarisierung in dem Land. (APA)