Trump vor Gericht: „Können Sie Ihren Mandanten kontrollieren?“

Ex-Präsident Trump stand am Montag in New York vor Gericht. Die vielen Klagen schaden ihm nicht: In Umfragen hat er Biden abgehängt. Er plant bereits seine Rache – vom Weißen Haus aus.

„Können Sie Ihren Klienten im Zaum halten?“ Der Richter hat genug gehört. Aus seinem Stirnrunzeln ist offene Irritation geworden. „Das ist kein Kampagnenauftritt.“

Es ist Montagvormittag in einem Gericht in New York, und Anwalt Chris Kise muss sich zu seinem Klienten drehen, der gerade vor dem Richter aussagen muss. Seine Antworten sind so lang, dass er die Nerven des Richters überstrapaziert. Der Richter ist Arthur Engoron, und Kises Klient ist Donald Trump: Ex-Präsident und vielfach Angeklagter. Und Favorit im Rennen um das Weiße Haus im kommenden Jahr. Kise nennt ihn den „früheren und künftigen Präsidenten“.

Trump musste sich am Montag wegen einer Zivilklage der New Yorker Staatsanwaltschaft vor Gericht verantworten. Sie wirft ihm vor, als Immobilienunternehmer die Bewertungen seiner Assets um ein Vielfaches überhöht zu haben – um so etwa an günstigere Kredite zu kommen. Trump und zwei seiner Söhne sind in dem Fall angeklagt. Die Familie könnte einige ihrer berühmten Immobilien verlieren.

Der Ex-Präsident machte als Angeklagter am Montag jedenfalls keinen besonders glänzenden Eindruck. Seine Antworten waren lang, er verlor sich in Nebensätzen, widersprach sich und gab etwa freimütig zu, die Dokumente für die Bewertungen eigenhändig zusammengestellt zu haben. Der Gerichtsprozess zieht sich noch bis Dezember, am Mittwoch wird Trumps Tochter Ivanka Trump aussagen; Richter Engoron entscheidet das Urteil selbst, Geschworene gibt es nicht.

Trump schmiedet „Racheplan“