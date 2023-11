In einer Vorführung für Diplomaten und Medien hat Israel Bildmaterial vom Blutbad des 7. Oktober gezeigt - Szenen, die an den Holocaust gemahnen. Ein später Konter in der PR-Schlacht.

In Panik packt der Vater seine beiden Söhne, vielleicht acht und sechs Jahre alt, und alle drei lediglich in dunklen Unterhosen. Er zerrt sie in den Schutzraum des Kibbuz, wo sie Zuflucht suchen vor den Eindringlingen, die eine Granate werfen. Rauch steigt auf, und dann liegt der Vater am Boden, augenscheinlich erschossen. Ein Angreifer springt aus dem Fenster, die Kinder rennen schreiend ins Haus. Während sie auf der Couch kauern, nimmt einer der Täter einen Schluck aus der Colaflasche im Kühlschrank.

„Ich möchte zu meiner Mutter“, sagt der eine Bruder, mit Blutspuren am Körper. „Das ist kein Witz“, antwortet der andere. „Ich glaube, wir werden sterben.“ Und schließlich: „Warum bin ich noch am Leben?“ Als die Mutter schließlich in Begleitung von Soldaten und offenkundig Stunden später am Tatort auftaucht und ihren Mann in der Blutlache sieht, bricht sie zusammen. Und die Kinder? Sie sind von der Bildfläche verschwunden.

Wie Bilder aus dem KZ

Es ist eine der schockierendsten Szenen der dreiviertelstündigen Vorführung vom Hamas-Massaker an israelischen Zivilisten und Soldaten vor genau einem Monat, die die israelische Botschaft in Wien in einem Hotelsaal für Diplomaten, Militärattachés und Journalisten organisiert hat. Die Bilder des Grauens und des Blutbads, zusammengeschnitten aus Aufnahmen der Terroristen, Handyaufnahmen der Opfer und Überwachungskameras, oft versehen mit der Zeitangabe, gemahnen zuweilen an den Holocaust. Die zum Teil verkrümmten, entstellten, nur leicht bekleideten und verkohlten Leichen erinnern an Bilder aus NS-Konzentrationslagern. Und sie sind oft so unerträglich, dass Menschen schluchzend die Vorführung vorzeitig verlassen.

Von Leichen gesäumte Straßen, das Klacken der Kalaschnikows, die Jagd auf die Besucher des Musikfestivals in der Wüste, die „Exekutionen“ von Autofahrern, Verletzten und einem Hund, die Jubel- und Triumphgesten der Terroristen: Derlei Fotos und Videos haben auch israelische Parlamentarier und prominente Politiker auf Solidaritätsbesuchen wie US-Präsident Joe Biden und Außenminister Antony Blinken in den ersten Tagen nach dem Gemetzel nur schwer verdaut.

10/7: Der Code für den Terror gegen Israel

Vier Wochen hat es gedauert, bis Israel das Bildmaterial einem ausgewählten Publikum präsentiert, um auch an der Propagandafront gegen die Hamas zurückzuschlagen. Denn die Terrororganisation flutet die sozialen Medien mit ihren Aufnahmen, mit Fotos von Opfern der Zivilbevölkerung im Gazastreifen und Kindern, die aus Trümmern gezogen werden. Während der Krieg im Gazastreifen noch tobt und Tausende zivile Opfer fordert, scheint Israel den Propagandakrieg bereits verloren zu haben. Je weiter der Terror des 7. Oktober zurückliegt, desto mehr verblassen die mehr als 1400 israelischen Todesopfer in den Augen der Weltöffentlichkeit.

Israel agierte im PR-Krieg bis dato äußerst dezent. Nun holte es die Einwilligung der Angehörigen der Opfer ein, um die Bilder des Grauens im Bewusstsein zu verankern. In Israel werden sie ohnehin nicht in Vergessenheit geraten – viele haben sich sogar das Datum 10/7, nach dem Beispiel von 9/11, tätowieren lassen. Überall im Land hallt das Echo des „Nie wieder“.

Die Euphorie der Täter

Wie euphorisch die Hamas das Blutbad gefeiert hat, belegen auch der Funkverkehr untereinander und Handygespräche mit den Familien. „Ich habe zehn Juden mit bloßen Händen getötet. Ihr Blut ist an meinen Händen“, erzählt einer seinem Vater. „Mutter, ich bin ein Held“, brüstet er sich. Einer geht über das Schlachtfeld des Musikfestivals, zählt die Leichen junger Menschen, womöglich so alt wie er – bis er den Überblick verliert. „Ist hier noch jemand am Leben?“, fragt er. „Alle sind tot“, stellt er fast zu seiner eigenen Überraschung – und zur Zufriedenheit – fest.

Immer wieder ertönt der Ruf „Allahu akhbar“! Ein Kommandant fordert einen anderen auf: „Häng den Soldaten auf dem al-Alam-Platz auf.“ Hamas-Häscher trampeln auf Leichen herum, sie treten auf den Kopf eines toten Soldaten ein. „Jalla, jalla!“ – „Schneller!“

Angesichts der Szenen der Entmenschlichung konstatiert David Roet, Israels Botschafter in Österreich: „Es gibt keinen Unterschied zwischen dem Islamischen Staat und der Hamas.“ Am Ende entschuldigt er sich für den Film, und er wischt über seine Augen.