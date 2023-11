Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

„Wollen nach Krieg Verantwortung für Sicherheit im Gazastreifen übernehmen“: Der Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel ist genau einen Monat her. Damit hat ein neuer Krieg im Nahen Osten begonnen. „Für unbestimmte Zeit“ sieht Netanjahu die Sicherheitsverantwortung im Gazastreifen bei Israel. Eine längere Feuerpause im Gazastreifen schließt er aus, aber: „Was taktische Pausen angeht - eine Stunde hier, eine Stunde dort - können wir die Umstände prüfen“. Die USA planen unterdessen offenbar eine Lieferung von Präzisionsbomben an Israel. Und: Angesichts der dramatischen Lage im Gazastreifen wollen die Vereinigten Arabischen Emirate dort ein Feldkrankenhaus errichten. Mehr dazu in unserem Nahost-Ticker.

Van der Bellen betont Verantwortung gegenüber Israel: Der Bundespräsident hat gestern Abend im Gedenken an die Novemberpogrome die „immerwährende Verantwortung“ Österreichs eingemahnt: „Angesichts der schrecklichen, barbarischen Taten, die auf unserem Boden an Jüdinnen und Juden verübt wurden“, sei es die Pflicht der Republik und ihrer Vertreterinnen und Vertreter, „entschieden und aus tiefster Überzeugung gegen jede Form von Antisemitismus aufzutreten“. Mehr dazu.

Unter Eid in New York: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump musste sich gestern wegen einer Zivilklage der New Yorker Staatsanwaltschaft vor Gericht verantworten. Sie wirft ihm vor, als Immobilienunternehmer die Bewertungen seiner Assets um ein Vielfaches überhöht zu haben – um so etwa an günstigere Kredite zu kommen. Trump, der persönlich unter Eid erscheinen musste, strapazierte dabei die Geduld des Richters: „Das ist keine politische Kundgebung, das ist ein Gerichtssaal“, sah sich dieser etwa bemüßigt, Trump und sein Team zu erinnern. Trumps Anwalt fragte er: „Können Sie Ihren Mandanten kontrollieren?“ Mehr dazu.

Immobilienpreise sinken zum vierten Mal in Folge: Die Preise für Wohnimmobilien lassen abermals nach, wenn auch nicht mehr so stark wie zuletzt. Aber eine Objektart stürzt kräftiger ab. Und das wird sich so schnell nicht ändern. Mehr dazu.

Brennpunkt Schule: Sittenwächter, Gewalt, Nahostkonflikt im Klassenzimmer: Wegschauen und wegreden wird zunehmend schwieriger. Innenpolitik-Ressortleiter Oliver Pink in der Morgenglosse.

2000 Jahre alter Römerpalast in Nordrhein-Westfalen entdeckt: Archäologen haben in der Nähe des einstigen Römerlagers bei Xanten am Niederrhein unter der Erde die Überreste eines rund 2000 Jahre alten Palastes entdeckt. Das etwa 100 mal 100 Meter große Gebäude sei bei der Auswertung von Bodenmessungen mit einem sogenannten Georadar gefunden worden. Der Grundriss ähnele Residenzen römischer Statthalter. Mehr dazu.