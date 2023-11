In der „ZiB 2“ brachte es der palästinensische Botschafter in Wien nicht zustande, die Hamas als Terrororganisation zu benennen. Das entspricht der derzeitigen öffentlichen Linie der Autonomiebehörde.

Er bringt es nicht über die Lippen. Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi, ist einfach nicht in der Lage, die Hamas als das zu bezeichnen, was sie ist: als Terrororganisation. Auch in einem leidenschaftlichen Streitgespräch mit dem Schriftsteller und Historiker Doron Rabinovici in der „ZiB 2“ konnte und wollte er sich nicht dazu aufraffen. Für ihn ist die Hamas lediglich „Teil des politischen Feldes“ in Palästina. „Warum fragen Sie nicht den israelischen Botschafter, ob er sich vom Terror seines Landes distanziert?“, entgegnete er dem Moderator Armin Wolf und ging hart ins Gericht mit Israel. Was Israels Armee im Gazastreifen anrichte, gehe weit über Selbstverteidigung hinaus und sei ein „Völkermord“.

Salah Abdel Shafi kommt selbst aus Gaza, und zwar aus einer sehr bedeutenden Familie. Sein Vater, der Arzt und Politiker Haidar Abdel Shafi, war ein Mitbegründer der PLO und leitete 1991 die palästinensische Delegation bei der Friedenskonferenz in Madrid. Mit radikalen Islamisten hat er nichts zu tun. Deutsch lernte Abdel Shafi während seines Studiums in der DDR, später war er Botschafter in Deutschland, Schweden und seit 2013 in Österreich. Der Mann ist eindeutig ein Säkularer und politisch links sozialisiert. Nach wie vor tritt er für eine Zweistaaten-Lösung ein, bei der Israel und Palästina friedlich nebeneinander existieren. Das sollte auch eine der Lehren des Hamas-Überfalls vom 7. Oktober sein, sagte er nun im ORF. Doch mit wem sollte Israel nach dem Blutbad Frieden schließen? Mit der Hamas, die den Staat Israel vernichten will? Mit der PLO, die nicht die Kraft hat, sich gegen die Hamas zu stellen?

Angst vor dem Zorn der Straße