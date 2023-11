Mann wegen Überklettern von Mauer bei Buckingham verurteilt

Die Stallungen in der Nähe des Buckingham Palace.

Die Stallungen in der Nähe des Buckingham Palace. Reuters/HANNAH MCKAY

Ein 25-Jähriger erhielt eine Geldstrafe wegen Hausfriedensbruchs am Marstall des britischen Königs.

Nach dem Überklettern einer Mauer zu den königlichen Stallungen in der Nähe des Buckingham-Palasts ist ein 25-Jähriger zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Für den Hausfriedensbruch am Marstall des britischen Königs Charles III. verhängte ein Londoner Gericht am Montag eine Zahlung von 1.000 Pfund (1.100 Euro).

Der Mann war am 16. September von der Metropolitan Police in den sogenannten Royal Mews außerhalb der königlichen Reitställe aufgegriffen worden. Den Palast selbst oder die königlichen Gärten betrat er den Polizeiangaben zufolge nicht.

Der Marstall des Buckingham-Palasts ist für alle Reisen des Königs und der Mitglieder der königlichen Familie zuständig, von der Pferdekutsche bis zum Auto. Er beherbergt unter anderem die königlichen Kutschen.

Der Buckingham-Palast im Zentrum von London ist der Wohnsitz des Königs, wenn dieser in der Hauptstadt weilt. Trotz massiver Sicherheitsmaßnahmen kommt es gelegentlich dazu, dass fremde Menschen auf das Gelände vordringen. (APA/AFP)