WeWork stellt Insolvenzantrag

Vom wertvollsten US-Start-up zum Insolvenzfall: der Bürovermieter WeWork beantragt eine Sanierung. Die Aktie wurde vom Handel ausgesetzt.

Der Bürovermieter WeWork hat in der Nacht zum Dienstag seinen länger erwarteten Insolvenzantrag gestellt. Gerichtsunterlagen zufolge will das einstmals wertvollste US-Start-up nach dem als „Chapter 11“ bezeichneten Verfahren eine Sanierung anstreben. Schon in der vergangenen Woche hieß es, WeWork wolle in dieser Woche den Antrag stellen, um seine Schulden in den Griff zu bekommen.

WeWork wurde einst mit 47 Milliarden Dollar bewertet, ist inzwischen an der Börse jedoch nur noch 44 Millionen Dollar wert. Schwarze Zahlen hat WeWork nie geschrieben. Pläne, die Kosten so weit zu senken, dass das Unternehmen wenigstens kein Geld mehr verbrennen würden, waren an der Schwäche des Büroimmobilienmarktes gescheitert.

Aktie vom Handel ausgesetzt

Schon Stunden zuvor wurde die Aktie, die an der New York Stock Exchange notiert ist, vom Handel ausgesetzt. Grund waren Berichte, dass der Börsenbetreiber wichtige Unternehmensnachrichten erwartet.

Hinter WeWork steht der japanische Tech-Investor SoftBank. Am vergangenen Dienstag war eine 30-Tage-Frist abgelaufen, innerhalb der WeWork Schuldscheine hätte bedienen müssen. Das Unternehmen ließ die Frist jedoch verstreichen. Die Ratingagentur Fitch stuft das als „begrenzten Kreditausfall“ ein und hat Verbindlichkeiten von WeWork im Volumen von 1,4 Milliarden Dollar entsprechend herabgestuft. Das Geschäftsmodell sei aber grundsätzlich tragfähig, wenn es WeWork gelinge, eine höhere Auslastung zu erreichen und sich von schwachen Standorten zu trennen. (ag.)