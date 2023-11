Haubenlokal „Ludwig Van“ meldet Insolvenz an

Mario Aurich via www.imago-images.de

Das Restaurant wird unter anderer Leitung weiter bestehen bleiben.

Das Restaurant „Ludwig Van“ in der Laimgrubengasse 22 im Wiener Bezirk Mariahilf muss Insolvenz anmelden. Das mit drei Hauben sowie 15,5 von 20 Punkten im Gault & Millau ausgezeichneten Restaurant hatte in den vergangenen Monaten mit einem deutlichen Rückgang an Reservierungen und damit verbunden, mit weniger Umsätzen zu kämpfen. Der Grund seien die Inflation und gestiegenen Preise.

Ganz schließt das „Ludwig Van“ jedoch nicht seine Türen, es wird unter anderer Leitung fortgeführt, denn die Betreiber haben ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. In einem Sanierungsplan wurden den Gläubigern eine 20-Prozent-Quote angeboten. (Red.)